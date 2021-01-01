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फूड पॉइजनिंग:चाय पीने से दादी-पोते की मौत, परिवार के चार सदस्यों की बिगड़ी तबीयत; मां-बेटी को किया गंगानगर रैफर

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)41 मिनट पहले
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रायसिंहनगर। चाय पीने के बाद हालत बिगड़ने पर मान सिंह के परिवार को अस्पताल लाया गया। - Dainik Bhaskar
रायसिंहनगर। चाय पीने के बाद हालत बिगड़ने पर मान सिंह के परिवार को अस्पताल लाया गया।
  • श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर की घटना

कस्बे के गांव 17 आरबी में एक परिवार के 6 सदस्य सदस्यों की तबीयत सुबह चाय पीने के बाद बिगड़ गई। थोड़ी देर में ही दादी पोते की तो मौके पर ही मौत हो गई। वही हालत खराब होने पर मां और बेटी को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को श्रीगंगानगर रैफर किया गया।

अस्पताल में भर्ती परिवार की सदस्य।
अस्पताल में भर्ती परिवार की सदस्य।

गांव की प्रकाश कौर (55) पत्नी ध्यान सिंह रहमत (8) पुत्र मान सिंह उम्र 8 साल की तबीयत ज्यादा बिगड़ने से मौत हो गई। मान सिंह की पत्नी मनदीप कौर व पुत्री गगनदीप की हालत भी खराब होने से गंगानगर रैफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे। जहां पर परिजनों से बातचीत कर गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार फूड प्वाइजन का अंदेशा है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट: मनप्रीत सिंह

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