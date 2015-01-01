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मीटिंग:राममंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू के घर से ‌100 संग्रह करेगा विहिप व बजरंग दल

रावतसर4 घंटे पहले
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विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल रावतसर की प्रखंड बैठक ब्राह्मण धर्मशाला में हुई। इसमें मुख्य मार्गदर्शन जोधपुर प्रान्त विहीप संगठन मंत्री ईश्वर लाल का रहा। बैठक में धर्मरक्षा निधि, शौर्य दिवस व राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का विषय रखा गया। प्रान्त संघठन मंत्री ने बताया कि 492 साल बाद प्रभु श्री राम जी के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इसलिए ये हर हिंदू के जीवन का स्वप्न साकार हुआ है। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश मे धनसंग्रह के आयोजन करेगा, जिसमें प्रत्येक हिन्दू के घर से 100 रुपए का संग्रह किया जाएगा व दिसंबर में शौर्य दिवस धर्मयात्रा का आयोजन करने पर भी विचार हुआ।

बजरंग दल विभाग संयोजक कृष्ण गेदर ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल से हिन्दू समाज को जोड़ने के लिए भर्ती अभियान भी चलाया जाएगा व जिन गांवों में समिति नहीं है उन गांवों में भी समिति का गठन किया जाएगा साथ ही बड़ी संख्या में धर्मरक्षा निधि का कार्यक्रम भी होगा।

बैठक में विहिप प्रखंड अध्यक्ष रंगलाल बिश्नोई, विहीप प्रखंड मंत्री घनश्याम कड़वासरा, जिला सत्संग प्रमुख जगदीश सारस्वत, ओम पाइवल, शिव कुमार स्वामी, विकास वर्मा, जयसिंह रावतोत, रमेश सेन, देवकरण सहित काफी संख्या में संगठन सदस्य मौजूद रहे।

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