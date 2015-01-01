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गिरफ्तार:हरियाणा और पंजाब के 2 हार्डकोर अपराधी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार

संगरिया3 घंटे पहले
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पुलिस ने हरियाणा व पंजाब के दो हार्डकोर अपराधियों को अवैध पिस्तौल व कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक जने को भगतपुरा से दो राउंड मय अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार किया है। सीआई इंद्र कुमार मारवाल ने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की।

पुलिस भगतपुरा रोही में पहुंची। वहां से आरोपियों को ढाबां चौकी प्रभारी विजेंद्र नेहरा ने मय टीम कार्रवाई करते हुए श्मशान भूमि रोही भगतपुरा से आरोपी प्रेमजीत सिंह उर्फ काला पुत्र हरभजन सिंह निवासी देसू मलकाना पुलिस थाना कालावाली सिरसा व जसवीर सिंह उर्फ रिंकू पुत्र बलवीर सिंह निवासी मकान नंबर 23850 नजदीक टोयाटा एजेंसी के पास मेन गली अनूपनगर भटिंडा को एक अवैध देशी पिस्तौल व एक

कारतूस व दो खाली कारतूस सहित पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है। सीआई मारवाल ने बताया कि दोनों आरोपी मिल्खा सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड 9 भगतपुरा के घर रुके हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को थी। सूचना मिलने पर पुलिस जब भगतपुरा पहुंची तो आरोपी मिलखा सिंह के घर से निकल चुके थे।

उसके बाद हार्डकोर अपराधियों को पुलिस ने भगतपुरा रोही में हथियारों समेत दबोच लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में विजेंद्र सिंह, भूप सिंह, रविंद्र, रामधन और ढाबां चौकी टीम की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आरेापियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच थानाप्रभारी इन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है। सीआई मारवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हार्डकोर अपराधी है। दोनों आरोपी बदमाश प्रवृत्ति के हैं। आरोपी प्रेमजीत उर्फ काला सिंह पर कुल 18 आपराधिक मामले पुलिस थाना में दर्ज है।

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