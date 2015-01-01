पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मोबाइल शॉप:धनतेरस पर खिले बाजार, ज्वैलर्स, मोबाइल शॉप, बर्तन स्टोर, दुपहिया वाहन, मिष्ठान भंडारों पर रही खूब रौनक

संगरिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिले भर में त्योहार को लेकर रही बाजार हुए गुलजार, दुकानदारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान, आज भी मनाएंगे धनतेरस

धनतेरस पर्व पर बाजार में खासा रौनक रही। बाजार में ज्वैलर्स,मोबाईल शॉप, बर्तन स्टोर,दुपहिया वाहन,मिष्ठान भंडारों आदि पर खूब रौनक रही। लोगों ने धनतेरस पर आभूषणों की जमकर खरीददारी की। ज्वैलर्स सुमन जैन और पवन जैन ने बताया कि दुकानों को सजाया गया। ग्राहकों को आभूषण खरीदने पर इस दिन विशेष स्कीमें दी गई। वही ग्राहकों ने सोने और चांदी की बनी विशेष कलाकृतियों की लक्ष्मी माता,गणेश आदि की प्रतिमाओं तथा सोने और चांदी के सिक्कों की खरीद विशेष रूप से की।

दुकानदार विनोद गर्ग और गुलशन गर्ग ने बताया कि फ र्नीचर और कंपनी के विशेष गद्दों पर विशेष छूट होने के कारण लोगों ने जमकर खरीददारी की। बर्तन स्टोर के राकेश बंसल,पवन गर्ग आदि ने बताया कि बर्तनों की खासा सेल रही । लोगों ने नये नये डिजाइनों के बर्तन ताबां,कांसा व स्टील आदि के बर्तनों की खरीद की।

वही बजाज मोटर्स के संचालक सोनू ने बताया कि बाइक पर नई स्कीमों के कारण खासा भीड़ रही । मोबाइल शॉप दुकानदार दीपक कुकड, प्रहलाद और मनोज ने बताया कि मोबाइल पर चल रही छूट के कारण बिक्री खूब रही। मैन बाजार, हॉस्पिटल रोड, अग्रसेन मार्किट में खूब भीड़ रही। प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका की ओर से सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था की गई।

थालड़का| बाजार में धनतेरस को लेकर पूरी तरह मंदी का असर दिखाई दिया। दुकानदार दिनभर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। पुरुषोत्तम सिंगला ने बताया कि इस बार बिल्कुल मंदी का दौर चल रहा है। बहुत कम ग्राहक देखने को मिल रहे हैं। आज धनतेरस के दिन भी बिक्री ना बरार रही। हालांकि शुक्रवार काे भी धनतेरस है, उससे दुकानदाराें काे जमकर बिक्री हाेने की उम्मीद है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें