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विधायक का घेराव:किसानों ने संगरिया विधायक का घेराव किया, कहा- वोट दे हमने जिताया, कृषि कानूनों के विरोध में हमारा साथ दें

संगरिया2 घंटे पहले
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मोदी सरकार के द्वारा लगाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नगराना टोल नाका पर धरने पर बैठे किसानों ने बुधवार को विधायक गुरदीप सिंह का घेराव कर लिया। खास बात यह है कि विधायक शाहपीनी एक जरूरी मीटिंग के लिए संगरिया से हनुमानगढ़ जा रहे थे कि नगराना टोल नाका पर किसानों ने उन्हें रोक लिया।

किसानों ने एकजुट होकर विधायक से कहा कि वे भी उनके साथ धरने पर बैठें। किसानों ने विधायक को रोककर यह बात भी पूछी कि वह मोदी सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ हैं।

इस घटनाक्रम का देर शाम तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। इसमें किसानों ने विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी को धरने पर आकर बैठने की बात कही जा रही है। किसानों ने उन्हें कहा कि किसानों ने उन्हें वोट देकर जिताया है। अब किसानों की मांग है कि वह भी उनके साथ खड़े रहे ताकि कृषि काले कानूनों का पुरजोर विरोध हो सके।

किसानों ने विधायक से किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने की मांग की। गुरदीप शहपीनी ने किसानों को कहा कि वह उनके साथ हैं। किसानों ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग को लेकर किसानों का आन्दोलन जारी है।

इसी को लेकर संगरिया क्षेत्र के किसान नगराना टोल नाका के पास धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर विनोद कडवासरा, चन्द्र शेखर भादू, हरिपाल सिंह, गुरजंट सिंह, जयपाल चाहर, रायसाहब चाहर, रवि नैण, अशोक, गुलाब संरा आदि किसान मौजूद रहे।

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