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ज्ञापन:जिम्नेजियम हॉल का निर्माण स्वीकृत स्थान पर कराने की मांग, तीन दिन बाद अनशन की चेतावनी

टिब्बी3 घंटे पहले
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  • सिलवाला खुर्द के वॉलीबाल मैदान में निर्माण के लिए मंजूर हुए थे ~14.25 लाख, राजनीतिक कारणों से अटका मामला, अब खिलाड़ियाें ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दूषित राजनीति की भेंट चढ़े जिम्नेजियम हॉल का निर्माण कार्य स्वीकृत स्थान पर ही करवाने की मांग को लेकर सिलवाला के वॉलीबाल खिलाड़ी लामबंद हाे गए। खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को टिब्बी एसडीएम व जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिला। ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में कार्य शुरू नहीं होने पर धरने प्रदर्शन व अनशन की चेतावनी दी।

जानकारी के अनुसार गांव सिलवाला खुर्द के वॉलीबाल खेल मैदान के पास ही ढाई वर्ष पूर्व विधायक कोष से सवा 14 लाख रुपए जिम्नेजियम हॉल के निर्माण के लिए स्वीकृत हुए। निर्माण कार्य को स्वीकृत स्थान पर शुरू भी किया, लेकिन इसे रुकवा दिया गया। निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग को लेकर खिलाड़ियाें ने उपखंड अधिकारी टिब्बी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत स्थान पर ही शुरू करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी स्वीकृत स्थान पर ही निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय पारित किया है।

कबड्डी प्रतियोगिता में आदमपुर मंडी बना चैंपियनइस संबंध में खेल प्रतिभाओं ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियो को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने से निराश होना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि गांव के कुछ स्वार्थी व राजनीतिक पहुंच वाले लाेग हॉल के निर्माण कार्य मे बाधा डाल रहे हैं। ज्ञापन में खेल प्रतिभाओं ने चेतावनी दी कि हॉल का निर्माण 3 दिनों में शुरू नहीं हुआ, तो मजबूरन धरने व अनशन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर वॉलीबाल खिलाड़ी व उनके अभिभावक मौजूद थे।

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