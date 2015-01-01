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पंचायती राज विभाग:ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की आम सभा में 6 स्वयं सहायता समूह गठित

आमेट2 दिन पहले
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ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका ) के द्वारा आमेट ब्लॉक के सेलागुड़़ा क्लस्टर के राछेटी ग्राम पंचायत के नाबरिया गांव में सीआरपी टीम द्वारा 6 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।

इसमें क्लस्टर प्रभारी शिव लाल बैरागी ने बताया कि नाबरिया गांव में सीआरपी टीम ने 15 दिन गांव में रुक 120 परिवारों का सर्वे कर 6 स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इसमें 70 सदस्य को जोड़ा गया है और सभी समूह के बचत खाते खुलवा दिए।

बैरागी ने सभी समूह के सदस्यों को राजीविका के बारे में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, नरेगा, उन्नति परियोजना, सिलाई, आचार पापड़ तैयार करने आदि की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। समूह के सभी सदस्य और सीआरपी टीम पुष्पा, चन्दा, प्रेमी श्यामा देवी आदि माैजूद थे।

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