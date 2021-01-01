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नपा चुनाव मतगणना:बेगूं में नरेंद्र पुरोहित, रंजना लाड, प्रिंस बाबेल व सत्यनारायण पालीवाल चेयरमैन की दौड़ में

बेगूं3 घंटे पहले
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बेगूं। बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
बेगूं। बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता।
  • पंच चुनाव में जनता का भाजपा को समर्थन, नपा चुनाव में कांग्रेस में भरोसा

नपा चुनाव मतगणना में कांग्रेस ने 15 सीटें जीतकर बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। जबकि भाजपा 8 सीटों पर सिमट गई और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए। कांग्रेस की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस के नरेंद्र पुरोहित, रंजना लाड, प्रिंस बाबेल और सत्यनारायण पालीवाल नपा चेयरमैन की दौड़ में हैं। रविवार को पंचायत समिति के कृषि भवन में नपा चुनाव की मतगणना हुई। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मनीष कुमार जाटव, सीईओ ज्ञानमल खटीक की मौजूदगी में 24 वार्डों की मतगणना ईवीएम से करीब डेढ़ घंटे में पूरी हो गई। एएसपी तृप्ति विजयवर्गीय, डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन, तहसीलदार गोपाल बंजारा, नायब तहसीलदार लादूसिंह,थानाधिकारी रतनसिंह, पारसोली थानाधिकारी संजय गुर्जर मय जाप्ते मौजूद थे।

मतगणना को लेकर पुलिस और प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था थी। कांग्रेस की 15 सीटें जीतने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकताओं में हर्ष का माहौल था। बस स्टैंड लालबाई फूलबाई चौक और गलि मोहल्लों में कांग्रेस की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मीठाइयां बांटी। बस स्टैंड पर विस यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, प्रदेश यूथ कांग्रेस सचिव हीरालाल गुर्जर, राजकुमार रेबारी आदि पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में डीजे के गीतों के साथ जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी की।

करीब दो महीने पहले पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में ग्रामीण जनता ने भाजपा को समर्थन दिया लेकिन कस्बे की जनता ने इस बार प्रदेश कांग्रेस सरकार के साथ विकास की उम्मीद को लेकर अपना खुलकर समर्थन दिया। विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने नपा चुनाव में कस्बे में डेरा डाले रखा और बराबर चुनाव मोनिटरिंग की तो मेहनत रंग लाई। भाजपा को केवल 8 सीटें मिलने से निराशा हाथ लगी। जबकि दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए।

पूर्व पार्षद भी चुनाव हारे
नपा चुनाव में पूर्व पार्षद रहे कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट इफ्तेखार अंसारी, सुमन देवी बैरागी, भाजपा के आशुतोष भट्ट, पूर्व नपा उपाध्यक्ष रहे मोहनलाल पहाड़िया भी चुनाव हार गए।

सर्वाधिक 250 वोटों से सुराणा जीते
नपा चुनाव के दौरान वार्ड 11 से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान पार्षद राजूलेन्द्र सुराणा सर्वाधिक 250 वोटों से विजयी हुए हैं। सुराणा ने कांग्रेस प्रत्याशी पारस कुमार अजमेरा को हराया। इसी प्रकार वार्ड 19 के प्रत्याशी अर्पित कुमार सनाढ्य भी 153 वोटों से विजयी हुए। वार्ड 15 में कांटे की टक्कर के चलते कांग्रेस प्रत्याशी रंजना देवी लाड 5 वोटों से विजयी हुई है।

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