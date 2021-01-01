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मनरेगा दिवस:श्रमिकों ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा मांग- न्यूनतम मजदूरी 600 रु. प्रतिदिन हो

भीम3 घंटे पहले
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  • राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने मनरेगा की 15वीं वर्षगांठ मनाई

राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने बुधवार काे भीम पाटिया का चाैड़ा में मनरेगा की 15वीं वर्षगांठ मनाई और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम काे ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए करने की मांग की गई। 3 फरवरी 2006 से नरेगा कानून लागू किया था, लेकिन जो समस्याएं शुरुआती दौर में थी वही आज भी बनी हुई हैं।

एमकेएसएस के संस्थापक सदस्य शंकरसिंह ने कहा कि नरेगा को लागू हुए डेढ़ दशक हो गया लेकिन समस्याएं जस की तस बनीं हुई हैं आज भी लोगों को काम के आवेदन कर रसीद नहीं मिलती हैं।

उसी प्रकार नरेगा मजदूरी और राज्य की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम हैं।सातवें वित्त आयोग ने कहा था कि किसी को भी 18 हजार से कम महीने का नहीं दिया जाना चाहिए।

इसलिए उन्होंने कहा कि आज नरेगा में और राज्य की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन की जाए। इसका सभी मजदूरों ने समर्थन किया।

इस मौके पर काठों के तालाब से आई इंदिरा देवी ने कहा कि लॉकडाउन में सभी लोग लौटकर घर आ गए और कोई दूसरा काम नहीं है इसलिए केंद्र सरकार को दिनों की गारंटी 200 दिन की जाए।

इसके बाद पाटिया से उपखण्ड कार्यालय तक भीम के बाजारों में से रैली निकाली जिसमें मजदूरों ने जोश भरे नारे लगाए और न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए किए जाने और 200 दिन की मांग के नारे लगाए। रैली उपखण्ड कार्यालय पहुंची वहां पर भी सभा हुई जिसमें संभागीय सचिव जोधपुर निखिल शेनोय ने कहा कि आवेदन करने पर काम दिया जाता नहीं है और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है साथ ही तकनीकी कर्मचारी अपना काम करते नहीं हैं जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता हैं।

कमला देवी ने कहा कि राज्य में लंबे समय से हम लोग औजार भत्ते की मांग करते आ रहे हैं। हमें मजदूरी का 10 प्रतिशत औजार भत्ता दिया जाए लेकिन अब हमें इसके लिए राज्य स्तर पर जाकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। यहां पर कालादेह ग्राम पंचायत में बेरोजगारी भत्ते का मामला और जस्साखेड़ा में जेसीबी चलाए का भी मामला उठाया, सभा को कमल नवाल, लक्ष्मी चौहान, रुक्मणी देवी, कमलराज, शोभा, कृष्णा आदि ने भी संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि मध्य राजस्थान के गांव से अकाल राहत कार्य में बहुत कम लोगों को काम मिलने और उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं होने पर मजदूरों ने यह मांग उठाई कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को काम की गारंटी का अधिकार हो ऐसा कानून बनाया जाए। राजस्थान से उठी इस मांग ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया और पूरे देश में यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाने लगी। इस मांग को देखते हुए इसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया और उसी वादे को निभाते हुए और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया।

जिसे आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा)के नाम से जाना जाता हैं। इस कानून को शुरुआत में देश के 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 से लागू किया था। इस दिन को ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर नरेगा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं।

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