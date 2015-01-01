पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:शीतलहर-कोहरे ने तापमान को घेरा, 7 दिन में 3 डिग्री गिरा रात का पारा, अब 15 डिग्री

धरियावद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
धरियावद. तापमान गिरने से अब सुबह कोहरा छााया रहता है। सड़क पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा।
  • सर्दी का असर बढ़ा, दिन का तापमान 34 डिग्री से घटकर 30 डिग्री पर आ पहुंचा

जिले में आखिरकार सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जिसके चलते विगत सात दिनों में दिन व रात्रि की सर्दी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो इन 7 दिनों में रात का तापमान 18 डिग्री से गिरकर सीधा 15 डिग्री पर पहुंच गया है। विगत दिनों आसमान में बादल छाने के कारण गर्मी का असर बना हुआ था, लेकिन गुरुवार को बादल छंटने के साथ ही सर्दी का असर बढ़ गया।

जिससे आमजन को ठिठुरन का अहसास होने लगा। अब सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ो की मांग बढ़ गई। आसमान में बादल छंटने के साथ ही सुबह कोहरा व धुंध छाने का दौर भी शुरू होने लगा। शुक्रवार को सुबह दिन खिलने के साथ ही कोहरा छाने का असर कुछ हद तक रहा। प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में तो सुबह 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। फसलों पर अब ओस जमने लगी है। आगामी दिनों में सर्दी बढ़ने का यह दौर रफ्तार पकड़ने वाला है।

दिन का तापमान 4 डिग्री घटा
इस सीजन में सर्दी का असर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विगत सात दिनों में रात्रि का तापमान 18 डिग्री से घटकर 15 डिग्री व दिन का तापमान 34 डिग्री से घटकर 30 डिग्री पर आ पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार सर्दी की सीजन मार्च माह तक रहने के आसार हैं। 17 नवंबर को दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। 18 नवंबर को दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो रात का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। 19 नवंबर को दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा। शुक्रवार 20 नवंबर को दिन का तापमान 32 डिग्री से घटकर 30 डिग्री व रात्रि का तापमान 16 डिग्री से घटकर 15 डिग्री पर आ पहुंचा। सर्दी का असर बढ़ने का मुख्य कारण उत्तरी हवा का दौर शुरू होना है।

शीत लहर के साथ हुआ कोहरे का आगमन

प्रतापगढ़/अवलेश्वर| जिले में इन दिनों तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एक तरफ सुबह और शाम की सर्दी तेजी से बढ़ रही है तो वहीं शीतलहर भी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। हालांकि दिन के समय अभी भी सूरज निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह-शाम के बाद रात में सर्दी का अहसास हाे रहा है। उत्तरी इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रतापगढ़ में भी सर्दी का अहसास होने लगा है। इसी तरह अवलेश्वर के निकटवर्ती कस्बे सहित आस-पास गांव में कोहरे का प्रकोप सुबह 9 बजे तक दिखाई दे रहा है। राजपुरिया क्षेत्र में सुबह सुबह धुंध की शुरुआत हो गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें