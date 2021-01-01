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कार्रवाई:धरियावद पुलिस ने 500 लीटर वाश नष्ट किया, 2 गिरफ्तार

धरियावद3 घंटे पहले
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पुलिस ने 20 बोतल अवैध देशी महुए की शराब परिवहन करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही दबिश के दौरान 500 लीटर वाश तथा मोके पर चालू भट्टियों को नष्ट किया गया।

यह कार्रवाई दो अलग अलग टीमो का गठन करते हुए कार्रवाई की। सीआई भगवानलाल मेघवाल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान केसरियावाद नाले पर नाकाबंदी करते हुए मेघा पिता कालू मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी मोरमाता केसरियावाद से 15 बोतल देशी महुए की शराब जप्त की।

राजकीय स्कूल के पास केनाल के पास एक व्यक्ति पालिया पिता धुला मीणा निवासी धावड़ीमाता केसरियावाद से 5 बोतल देशी महुए की शराब पकड़ी।

दोनों अभियुक्त को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दूसरी टीम के द्वारा केसरियावाद परवारियासाग नदी के किनारे अवैध महुए का वाश 500 लीटर व करमोई नदी, जीवातालाब सुकली नदी पर शराब निकालने की भटि्टयों को नष्ट किया गया।

इस दौरान एसआई राजवीरसिंह, एएसआई कंवरलाल चंदेल, कांस्टेबल नारायणलाल, बाबूलाल, विक्रम कुमार, महेन्द्रराम आदि ने कार्रवाई की।

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