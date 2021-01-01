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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा:यातायात नियमों के बारे में बताया, वाहन चालकों का किया स्वागत

धरियावद3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान में बुधवार को पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई और सीआई भगवानलाल मेघवाल ने थाना परिसर के बाहर बांसी मुख्य मार्ग पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के नियमों की जानकारी दी।

वहीं नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को फूल और ट्रैफिक नियमों की पालना करने वाले वाहन चालकों को माला पहनाकर पहनाई।

कई वाहनों पर रिफलेक्टर लगाकर बाइक चालकों को हेलमेट पहनकर, कार चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का ध्यान रखते हुए जरुरी दस्तावेज साथ रखने की जानकारी दी। इस मौके पर एसआई राजवीर सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।

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