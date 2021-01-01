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मारपीट:रोडवेज बस चालक, परिचालक से मारपीट के आरोपियों को कारावास

धरियावद3 घंटे पहले
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जयपुर से बांसवाड़ा संचालित होने वाली बस के चालक और परिचालक से मारपीट करने के करीब पांच वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने एक आराेपी को तीन और दूसरे आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र धाभाई ने बताया कि रोडवेज बस चालक रामस्वरूप पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी शाहपुर बस चलाकर भीलवाड़ा जा रहा था।

इस दौरान बोरदा गांव में एक बाेलेरो में सवार पुष्पेंद्र सिंह और नरपत सिंह ने बस से आगे निकलने के लिए साइड नहीं देने की बात पर रोडवेज बस रुकवाकर बस चालक के साथ मारपीट की।

बचाव करने पर परिचालक कालूराम के साथ के साथ भी मारपीट की। इस मामले में बस चालक ने पारसोला थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने चालान पेश किया। इसके बाद एसीजेएम डॉ. महेंद्र सोलंकी ने उभयपक्षाें की बहस के बाद अभियुक्त पुष्पेंद्र को 3 वर्ष तथा नरपत को 2 वर्ष के कारावास की सजा तथा दोनों को 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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