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पंचायत समिति सदस्य:धरियावद पंस में दो नामांकन लिए वापस, अभी भी 60 प्रत्याशी मैदान में, छोटीसादड़ी में किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया

धरियावद3 घंटे पहले
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जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के तहत बुधवार को नाम वापसी का दिन था। पंचायत समिति सदस्य के लिए दावेदारी जता रहे गिनती के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। धरियावद में 62 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। जबकि एक अन्य उम्मीदवार के दो फार्म होने के चलते उसका फार्म मर्ज किया गया। ऐसे में अब वर्तमान में धरियावद पंचायत समिति के 17 वार्ड के लिए 60 प्रत्याशी मैदान में है। छोटी सादड़ी एकमात्र ऐसी पंचायत रही जहां पर किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। यहां पर पंचायत समिति के 15 वार्ड के लिए अभी 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जबकि वार्ड नंबर 12 से रानू आंजना पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है।

धरियावद से ये प्रत्याशी हैं मैदान में
पंचायतीराज चुनाव के तहत पंचायत समिति सदस्य के लिए 17 वार्ड हैं। जिसमें 60 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे है। धरियावद वार्ड 1 से भाजपा की देवली, कांग्रेस की हुरजदेवी मीणा, निर्दलीय दुर्गा, वार्ड 2 में भाजपा की आशादेवी, कांग्रेस की अनिता, निर्दलीय सुरजा, वार्ड 3 में भाजपा के रूपला, कांग्रेस के हरिराम चौधरी, निर्दलीय से भैरूलाल व लालुराम, वार्ड 4 से भाजपा के केसुलाल, कांग्रेस के बाबुलाल, निर्दलीय के वेणीराम, वार्ड 5 से भाजपा के लकमा, कांग्रेस के भैरूलाल मीणा, निर्दलीय सरदारमल मीणा मैदान में है।

इसी तरह वार्ड 6 से भाजपा की हकरी कुमारी, कांग्रेस की मंजु मीणा, निर्दलीय से भाणाराम, राजमल, रूपलाल, वक्थीया, वार्ड 7 से भाजपा की पिंकी, कांग्रेस की गोती, निर्दलीय भगवती, वार्ड 8 से भाजपा की पारूदेवी, कांग्रेस के कालुलाल मीणा, निर्दलीय पिंटूलाल, वार्ड 9 से भाजपा के शांति, कांग्रेस की नीता, निर्दलीय से कान्ता, वार्ड 10 से भाजपा की रेखा, कांग्रेस की चौकली, निर्दलीय बसन्ती मैदान में है। वार्ड 11 से भाजपा के भैरूलाल, कांग्रेस के अशोक कुमार मेघवाल, निर्दलीय बंशीलाल, वार्ड 12 से भाजपा की रागिनी चौधरी, कांग्रेस के हीरालाल, निर्दलीय से गोपाल, लक्ष्मणसिंह, सोहनलाल, वार्ड 13 से भाजपा की चंपा, कांग्रेस से राजु, निर्दलीय मीरा मीणा, वार्ड 14 से भाजपा के शंकरलाल, कांग्रेस के गोविन्द, निर्दलीय से सुनितादेवी, वार्ड 15 से भाजपा की सीता, कांग्रेस की गीता, निर्दलीय से भगवती व बेणकी, वार्ड 16 से भाजपा के शंभुलाल मीणा, कांग्रेस से नाथुलाल मीणा, निर्दलीय देवीलाल, वार्ड 17 से भाजपा की रमीला मीणा, कांग्रेस की रामली, निर्दलीय से इन्द्रा, जमना, मंजुदेवी आदि मैदान में है।

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