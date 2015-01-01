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चाेरी:एक ही रात में 6 दुकानों के ताले ताेड़कर ले गए लाखाें का सामान

केलवा2 दिन पहले
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जैतपुरा आगल चौराहा स्थित साेमवार रात बदमाशों ने धमाल मचाते हुए 6 दुकानों के ताले ताेड़ कर लाखाें रुपए का माल और स्क्रेप चाेरी कर लिया। माना जा रहा है कि बदमाश लोडिंग ऑटाे लेकर आए और दुकानों के शटर ताेड़कर ले गए। ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह पुलिस काे सूचना देकर बुलाया और चाेरियाें का खुलासा करने की मांग करते हुए गश्त बढ़ाने की मांग की।

थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि जेतपुरा आगल चौराहा स्थित 6 दुकानों के ताला ताेड़कर सामान चाेरी करने और स्क्रेप भरकर ले जाने का मामला आया हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मेवाड़ मोटर्स, महालक्ष्मी वस्त्र भंडार, पायल स्वीट्स, श्रीदेव इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कृष्णा फैशन स्टाेर के ताले तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर ले गए। बक्सूराम रेबारी ने बताया कि मेवाड़ माेटर्स से एक एलटडी, माेटर्स पार्टस सहित करीब 200 किलाे तांबे का स्क्रेप ले गए। अन्य दुकानों से करीब 20 हजार रुपए की नकदी सहित अन्य सामान और स्क्रेप चाेरी कर ले गए।

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