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मामला दर्ज:दहेज हत्या के आरोप में ससुर, जेठ, जेठानी, पति सहित छह के खिलाफ मामला दर्ज

कुंवारिया5 घंटे पहले
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  • कुंवारिया थाना सर्कल के कुरज गांव का मामला

कस्बे के समीपवर्ती कुरज गांव में 18 दिन पूर्व एक विवाहिता के फंदे पर झूल कर आत्महत्या करने को लेकर पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर ससुर, जेठ, जेठानी, पति सहित ससुराल पक्ष के 6 लाेगाें के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी पेशावर खान ने बताया कि कुरज में 18 अक्टूबर को अन्नू के आत्महत्या करने पर उसके पिता लालू राम पुत्र भागीरथ रेगर निवासी हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि

उसकी बेटी को दहेज कम देने का दबाव बनाया है और प्रताड़ित किया। इस पर पुलिस ने कुरज निवासी ससुर शंकरलाल पुत्र रामलाल, जेठ राजेश, पति तिलकेश रेगर, ननंद अंछी देवी पति कैलाश चंद्र निवासी नया समेलिया, चंदा अाैर जेठानी सुशीला पति राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया। रिपोर्ट में बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने अनु से दहेज में कार अाैर 5 लाख नकद लेकर आने की बात कही। नहीं लाई तो घर में

नहीं रखेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पर लड़ाई-झगड़े कर 16 सितंबर को अनु को हमीरगढ़ छोड़ कर गए अाैर 10 अक्टूबर को फिर दामाद लेने के लिए गया तो बेटी को समझाकर कुरज भेजा। जहां पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक, मानसिक रूप से परेशान किया। बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा बार-बार ताने मारे जाते थे और दहेज की मांग की जा रही थी। इस पर 18 अक्टूबर को

अनु ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच रेलमगरा एसडीएम प्रशिक्षु डिप्टी नोपाराम भाकर अाैर जितेंद्र आंचलिया कर रहे हैं। पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498 अाैर 304 बी में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

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