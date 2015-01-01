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गिरफ्तार:व्यापारी के साथ लूट का प्रयास करने के बदमाश को गिरफ्तार करने की मांग

कुंवारिया3 घंटे पहले
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कस्बे में अज्ञात बदमाश के 17 नवंबर की शाम को कुंवारिया के व्यापारी सुरेशचंद्र सेन से 40 हजार रुपए से भरा बैग छीनने के प्रयास करने पर आक्रोशित व्यापार मंडल के सदस्यों ने थानाधिकारी पेशावर खान को ज्ञापन सौंपा। बदमाश को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुरेशचंद्र 17 नवंबर काे दुकान से घर लाैट रहे थे, उनके हाथ में बैग में 40 हजार रुपए थे।

इस दाैरान नकाबपोश बदमाश आया और चाकू दिखाकर बैग छीनने का प्रयास किया। इस दाैरान व्यापारी ने हाैंसला रखा और शाेर मचाया। इस पर आरोपी फरार हाे गया। व्यापार मंडल ने थानाधिकारी से पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सैफुद्दीन बोहरा, गिरिराज काबरा, कैलाश चंद्र गौड़, गोपाल सालवी, प्रवीण पीपाड़ा, ओमप्रकाश चावला, कुलदीप यादव, वार्ड पंच शेषमल प्रजापत, रामप्रकाश सोमानी, विपिन तातेड़, धनराज टांक आदि मौजूद थे।

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