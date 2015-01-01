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वैष्णवों को रास आ रही नई व्यवस्था:दिसंबर के 14 दिन में 27507 ने किए श्रीनाथजी के दर्शन, इनमें ऑनलाइन 4132 और ऑफलाइन 5883 दर्शनार्थी

नाथद्वारा2 दिन पहले
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  • कोरोना काल के बाद दर्शन खुलने पर अब तक 92 हजार 226 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सहित तत्काल पास की सुविधा व्यवस्था वैष्णवों, शहरवासियों को रास आ रही है। दिसंबर के पहले 15 दिन में 37 हजार 422 दर्शनार्थियों ने श्रीनाथजी के दर्शन किए। 17 नवंबर से 14 दिसंबर तक 92 हजार 226 दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। 1 से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीयन करवाकर बाहर के 4 हजार 132 दर्शनार्थियों तथा ऑफलाइन पंजीयन पर 5 हजार 883 शहरवासियों ने दर्शन किए। बिना पास के बाहर से आकर मंदिर के काउंटर से तत्काल पास बनवाकर 14 दिन में 12 हजार 583 महिलाओं और 15 हजार 122 पुरुषों सहित 27 हजार 507 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

उल्लेखनीय है कि कोरोनाकाल के बाद मंदिर खुलने पर मंदिर प्रशासन ने 3 नवंबर से वैष्णवों को दर्शन की शुरुआत करवाई थी। 3 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन 6 हजार 48 और ऑफलाइन 16 हजार 56 शहरवासियों ने दर्शन किए। तत्काल पास सुविधा 17 नवंबर को शुरू हुई। 17 से 30 नवंबर तक 32 हजार 607 दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। मंदिर प्रशासन कोरोना गाइड लाइन के अनुसार अभी रोज 4 दर्शन करवा रहा है।

दर्शन के लिए पंजीयन करवाना जरूरी है। शहरवासियों तथा शहर का पिनकोड नंबर वाले आसपास के गांवों के श्रद्धालुओं को ऑफलाइन और बाहर से आने वाले वैष्णवों के लिए ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था चल रही है। बाहर से बिना पास दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के आसपास लगे काउंटर से तत्काल पास देकर दर्शन करवाए जा रहे हैं।

उल्लखेनीय है कि मंदिर प्रशासन ने लाॅकडाउन के बाद 19 से 27 अक्टूबर तक ट्रायल पर शहरवासियों का ऑफलाइन पंजीयन करवा कर हर दर्शन करवाए थे। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दर्शन बंद रखे थे। 3 नवंबर से बाहर के वैष्णवों के लिए भी दर्शन खोलकर ऑनलाइन पंजीयन के बाद दर्शन के लिए अलग से तारीख की बुकिंग पर दर्शन शुरू करवाए थे।

दीपावली पर्व पर 12 से 16 नवंबर तक केवल मनोरथी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाए थे। 17 नवंबर से सभी के लिए दर्शन खोले गए। इसी दिन से बाहर से बिना पंजीयन, बुकिंग के दर्शन करने आने वालों के लिए तत्काल पास की सुविधा शुरू की गई थी। मंदिर प्रशासन के अनुसार 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 54 हजार 711 वैष्णवों और शहरवासियों ने श्रीजी दर्शन किए हैं।

17 नवंबर से तत्काल पास की व्यवस्था, अब तक 60 हजार 345 श्रद्धालुओं ने किए है श्रीनाथजी के दर्शन
मंदिर प्रशासन ने 17 नवंबर को तत्काल पास पर दर्शन की सुविधा शुरू की थी। रिसाला चौक में लगे काउंटर पर तत्काल पास दिया जाता है। रोज दर्शन समय से 1 घंटा पहले पास काउंटर खोल कर निशुल्क दर्शन पास दिए जा रहे हैं। तत्काल दर्शन पास के प्रभारी शशिकांत महाकाली ने बताया कि रिसाला चौक में 17 नवंबर से 30 नवंबर तक 32 हजार 607 दर्शन पास दिए गए। 1 दिसबंर से 14 दिसंबर तक 27 हजार 507 तत्काल पास दिए हैं। तत्काल पास से अब तक 60 हजार 345 दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं।

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