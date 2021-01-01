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जिला परिषद चुनाव:जिला परिषद वार्ड 8 से विजयी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ फर्जी शपथ पत्र का मामला दर्ज

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 8 से जीते भाजपा के प्रत्याशी पप्पूलाल खटीक के खिलाफ देपुर निवासी पन्नालाल खटीक ने फर्जी शपथ पत्र पेश करने सहित अन्य आरोप लगा कर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।

प्रार्थी पन्नालाल चुनाव में हारे कांग्रेस के उम्मीदवार विजय खटीक के पिता है, प्रार्थी पन्नालाल ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी पप्पूलाल ने झूठा शपथ पत्र पेश किया। सही तथ्य छिपा कर नामांकन में गड़बड़ी कर चुनाव लड़ा है। चुनाव के समय पप्पू लाल मंडियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति में संचालक के पद पर कार्यरत है।

संचालक पद पर रहते चुनाव नहीं लड़ा जा सकता लेकिन उन्होंने नामांकन में यह तथ्य जानबूझ कर छिपाया। प्रार्थी ने बताया कि पप्पू लाल ने अपने नाम कई जगह पर जमीन खरीद रखी है लेकिन नामांकन के साथ शपथ पत्र में उसकी भी जानकारी नहीं दी। पप्पू लाल ने नामांकन में 2010 में वार्ड पंच होना लिखा है जबकि उस अवधि में उसकी पत्नी लेहरी बाई वार्डपंच थीं।

पप्पू लाल 2015 से 2019 तक मंडियाणा पंचायत में वार्ड पंच रहते हुए मनरेगा में मेट पद पर भी कार्य किया। प्रार्थी पन्नालाल के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने जानबूझ कर षडयंत्र के तहत चुनाव आयोग से सही तथ्य छिपाए और धोखाधड़ी की है। प्रार्थी ने परिवाद के द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया।

मेरे पर राजनीतिक झूठे आरोप लगाए गए हैं। नामांकन और शपथपत्र में दिए गए तथ्य सही है, कुछ छिपाया नहीं गया है।
-पप्पूलाल खटीक, जिला परिषद सदस्य, वार्ड 8, मंडियाणा

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