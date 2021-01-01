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शिलान्यास:जिला पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास

नाथद्वारा4 घंटे पहले
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विधानसभाध्यक्ष डाॅ. सीपी जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मोटर गैराज एवं भाषा और पुस्तकालय मंत्री राजेंद्र यादव ने रविवार को रामपुरा स्थित जिला पुस्तकालय के आधुनिकीकरण, भवन के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। कार्य करीब 50 लाख की लागत से होगा, बजट भाषा और पुस्तकालय विभाग की ओर से जारी किया गया है।

कार्यक्रम दिल्ली बाजार स्थित वल्लभ विलास भवन में हुआ। विभाग की विशेषाधिकारी प्रतिभा यादव, नपाध्यक्ष मनीष राठी, उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, एसडीएम अभिषेक गोयल, मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र ओझा, पुस्तकालय के लक्ष्मीलाल पालीवाल मौजूद थे। बता दें कि नाथद्वारा में जिला पुस्तकालय की स्थापना 1956 में हुई थी। तब किराए के मकान में कमरा लेकर 25 पुस्तकों के साथ शुरूआत की गई थी। वर्तमान भवन 15 लाख की लागत से बनाया गया था। अभी 100 के करीब छात्र रोज यहां अध्ययन करने आते है। अब 50 लाख की लागत से आधुनिकरण किया जा रहा है।

इसमें वातानुकूलित रूम, फर्नीचर, सीनियर सिटीजन रूम, महिला रूम और ई पुस्तकालय का निर्माण होगा। जिससे वहां रखी 2 लाख से अधिक डिजिटल पुस्तकें छात्र यहां बैठ कर पढ़ सकेंगे। इस दौरान पार्षद दिनेश एम जोशी, शीतल पालीवाल, सुरेश छापरवाल, नगराध्यक्ष रमेश जैन, कांग्रेस के पूर्व नगराध्यक्ष लक्ष्मीलाल गुर्जर, घनश्याम सनाढ्य, युवा कांग्रेस के गौरव आचार्य, ओम तेली सहित अन्य उपस्थित थे। इससे पूर्व न्यू काॅटेज में जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर के सान्निध्य में दोनों मंत्री का स्वागत सत्कार किया गया। दोनों मंत्री और विधानसभाध्यक्ष न्यू काॅटेज से पैदल मंदिर तक पहुंचे और श्रीजी प्रभु की राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद परंपरानुसार उनका समाधान किया गया।

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