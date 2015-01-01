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अन्नकूट महोत्सव:13 से 16 नवंबर तक केवल मनोरथियों को होंगे दर्शन, रिसाला चौक में इस वर्ष नहीं भरेगा मेला

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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  • श्रीजी हवेली में दीपावली और अन्नकूट महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जाएगा

पुष्टिमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथद्वारा की श्रीजी हवेली में 13 से 16 नवंबर तक केवल मनोरथियों को ही दर्शन होंगे, वहीं 14 और 15 नवंबर को दीपावली एवं अन्नकूट महोत्सव परम्परागत रूप से मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए रिसाला चौक में इस वर्ष मेला नहीं भरेगा। अन्नकूट के रात्रि दर्शन आम जन, मनोरथी किसी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। पर्व को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर प्रशासन की बैठक हुई। मंदिर में विधि विधान से नियत परंपराएं निभाई जाएंगी।

आदिवासी के प्रतिनिधियों की तरफ से सांकेतिक रूप से लूट की परंपरा निभाई जाएगी। आदिवासियों को लक्ष्मी निवास धर्मशाला से प्रवेश देकर नीचे के हाॅल में बैठा कर क्रम से लूट के लिए मंदिर के अंदर भेजा जाएगा। मंदिर की सेवा-विधान परम्परानुसार चलेगी। दीपावली पर गौमाताजी परंपरानुसार मंदिर में पधारेंगी एवं कान्ह जगाई तथा गोवर्धन पूजा आदि रस्में परम्परागत रूप से होगी, लेकिन भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। बैठक में संपदा अधिकारी चेतन त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल, थानाधिकारी पूरणसिंह, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, नगरपालिका प्रतिनिधि, मंदिर सेवक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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