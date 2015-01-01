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काव्य गोष्ठी:नाथद्वारा : एक काव्य गोष्ठी आचार्य तुलसी के नाम 16 नवंबर को

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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सोमवार को कर्मचारी काॅलोनी स्थित मोहन विला में अणुव्रत समिति की तरफ से एक काव्य गोष्ठी आचार्य तुलसी के नाम होगी। समिति के अध्यक्ष शाबिर शुक्रिया ने बताया कि नाथद्वारा के कवि प्रस्तुति देंगे और गोष्ठी का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर जय जय जिनशासन ग्रुप की तरफ से किया जाएगा।

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