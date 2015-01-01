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दीपावली:नाथद्वारा : 8 माह बाद दीपावली पर दुकानदारों को अच्छे व्यापार की आस, ग्राहकों को लुभाने के लिए कई स्कीमें, वैरायटी मौजूद

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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कोरोना और लॉकडाउन के बाद दीपावली पर्व पर शहर के दुकानदारों को व्यापार की आस जगी है। दीपावली जैसे बडे़ त्योहार पर धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है। धनतेरस के दिन लगभग हर घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी की जाती है। व्यापारी धनतेरस के लिए अपनी दुकानों पर ग्राहकों को लुभाने के लिए कई स्कीम व वैरायटी रख रहे हैं।

नगर के लालबाजार, नई सड़क पर स्थित बर्तन के दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने की मांग सबसे अधिक रहती है। अधिकतर महिलाएं घरेलू उपयोगी की वस्तुएं खरीदती है। वहीं कई लोग सजावट के काम आने वाले बर्तन या कोई महंगी वस्तु भी खरीदते हैं। कोरोना काल के बाद नगर के बर्तन व्यापार में दुकानदारों को अच्छे व्यापार की आशा है।

नगर में गैस के चूल्हे बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि इस बार इलेक्ट्रिक चूल्हे की मांग अधिक देखी जा रही है। मंदिर में दर्शन खुले रहे तो बाहर से आने वाले वैष्णवों से अच्छे व्यापार की आशा है। नगर में आने वाले अधिकतर वैष्णव यहां से गैस का चूल्हा लेकर जाते हैं। नगर में गुजरात के शहरों से कम कीमत पर गैस चूल्हे यहां उपलब्ध हैं। धनतेरस को लेकर नगर के कपड़ा, मनिहारी, सोना-चांदी के व्यापारी भी अपनी-अपनी दुकानों कोे सजाए बैठे हैं।

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