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कर्फ्यू:अहमदाबाद में कर्फ्यू की खबर से वैष्णवों की संख्या घटी, 17 से 20 नवंबर तक 11 हजार तत्काल पास दिए

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के चलते लगाए गए कर्फ्यू की खबर का असर यहां आने वाले वैष्णव दर्शनार्थियों की संख्या पर भी पड़ा है। शहर के विभिन्न होटल और काॅटेज में रुके अहमदाबाद के वैष्णव दर्शनार्थी लौट गए हैं। शुक्रवार सुबह के मंगला और राजभोग दर्शन कर कई दर्शनार्थी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। हालांकि महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों और गुजरात के अन्य हिस्सों के वैष्णवों की चहल-पहल शहर में बनी रही। इधर गत 17 से 20 नंवबर तक मंदिर प्रशासन ने करीब 11 हजार तत्काल दर्शन पास वितरित किए हैं।

गत चार दिनों से शहर के बाजार गुलजार हैं, लेकिन शुक्रवार सुबह राजभोग दर्शन के बाद एक साथ कई वैष्णव दर्शनार्थी गुजरात लौट गए। बताया गया कि गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार सुबह तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे अहमदाबाद शहर और आसपास के कई वैष्णव जो मंदिर मंडल के न्यू काॅटेज और दामोदर धाम में रुके थे राजभोग दर्शन करने के बाद रवाना हो गए। वहीं शहर की कई निजी होटल से भी अहमदाबाद के यात्री गुजरात लौट गए हैं। हालांकि शहर में अभी भी महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के वैष्णवों की चहल-पहल देखी जा रही है।

शहर के दुकानदारों, व्यापारियों का कहना है कि गुजरात में अगर कोरोना को लेकर बंद होता है तो उसका असर यहां भी देखने को मिलेगा। अब अगले 2 दिन शनिवार और रविवार का अवकाश है। इन दो दिनों में दुकानदारों को अच्छे व्यापार की आस है। आम दिनों में भी शनिवार और रविवार को वैष्णव दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, दीपावली पर्व के बाद के अवकाश पर बड़ी संख्या में गुजराती वैष्णवों के आने की संभावना है। गत 4 दिनों में 5 हजार महिलाओं और 6 हजार पुरुष दर्शनार्थी ने तत्काल पास लेकर श्रीजी के दर्शन किए हैं। इनमें शहरवासी और बाहरी दर्शनार्थी शामिल हैं।

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