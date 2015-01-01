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स्वर्ण के आभरण:मिलवा हीरा, मोती, माणक, पन्ना और जड़ाव स्वर्ण के आभरण से सजे श्रीजी

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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कार्तिक कृष्ण द्वादशी गुरूवार को श्रीजी प्रभु को धनतेरस के शृंगार से सुशोभित किया गया। बाल स्वरूपों को अनूठा शृंगार धराकर राग भोग सेवा के लाड लड़ाए। मुखिया बावा ने आरती उतारी, कीर्तनकारों ने आज माई धन धोवत नंदरानी, कार्तिक वदि तेरस दिन उत्तम गावत मधुरी बानी, नवसत साज श्रृंगार अनुपम करत आप मन मानी सहित अन्य पद का गान किया। व्रज में गोवंश ही धन का स्वरुप है, इसलिए श्री ठाकुरजी और ब्रजवासी गायों का शृंगार करते हैं। इनका पूजन करते हैं तथा थूली खिलाते हैं। आगामी चार दिन दीपदान का विशेष महत्व है। व्रज में सर्वत्र दीपदान और राेशनी की जाती है।

उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी से लीप कर आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी गई। श्रीजी को नियम के हरी सलीदार जरी के चाकदार वागा तथा मोरपंख की चंद्रिका का वनमाला का शृंगार धराया गया। कत्थई आधार वस्त्र पर कला बत्तू के सुन्दर काम से सुसज्जित पिछवाई धराई। गादी, तकिया पर मखमल की खोल बिछाई गई। कार्तिक कृष्ण दशमी से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अन्नकूट उत्सव तक सात दिन श्रीजी को अन्नकूट के लिए सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां गोपीवल्लभ भोग में अरोगाई जाती हैं। इस श्रृंखला में श्रीजी को गोपीवल्लभ भोग में केशरयुक्त चंद्रकला और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसरयुक्त बासोंदी की हांडी अरोगाई गई।

श्रीजी में लाल रंग की मखमल के ऊपर सुनहरी सूरमा सितारा के कशीदे के जरदोजी के काम वाली पिछवाई धराई। गादी, तकिया तथा चरणचौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की गई। श्रीजी को हरे रंग सलीदार जरी की सूथन, चोली, चाकदार वागा तथा पटका धराया। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए। प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का भारी शृंगार धराया। मिलवा हीरा, मोती, माणक, पन्ना और जड़ाव स्वर्ण के आभरण धराए। श्री मस्तक पर हरे रंग की सलीदार जरी के चीरा जरी की पाग के ऊपर अनारदाना को पट्टीदार सिरपैंच दोनों ओर मोती की माला से सुसज्जित, पन्ना की लूम, मोरपंख की सादी चन्द्रिका तथा बायीं ओर शीशफूल धराए। श्रीकर्ण में माणक के चार कर्णफूल धराए। श्रीकंठ में टोडर धराया। हांस, कड़ा, हस्त सांखला आदि सर्व शृंगार धराए गए। श्वेत पुष्पों की रंग-बिरंगी थागवाली दो सुन्दर मालाजी धराई। पीठिका के ऊपर स्वर्ण का हीरा जड़ित चौखटा धराया। श्रीहस्त में कमलछड़ी, पन्ना के वेणुजी, दो वेत्रजी माणक तथा पन्ना के धराए। पट हरा, गोटी शतरंज की सोने की, आरसी लाल मखमल की धराई। शयन दर्शन में मणिकोठा में हांडी में राेशनी की गई। दीपक का पाट साजा गया और रंगोली मांडी गई।

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