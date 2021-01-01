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कन्या महाविद्यालय:स्नातक प्रथम वर्ष में दस्तावेज जमा कराने, द्वितीय, तृतीय वर्ष में प्रवेश 6 फरवरी तक

नाथद्वारा3 घंटे पहले
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कन्या महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष में दस्तावेज जमा कराने, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उतरार्द्ध में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। प्राचार्य डाॅ. पुष्पा सुखवाल ने बताया कि आयुक्तालय के निर्देशानुसार स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की इच्छुक छात्राएं अपने मूल दस्तावेज 6 फरवरी तक महाविद्यालय में जमा करा सकती है। इसमें वे छात्राएं भी शामिल हैं जो कि फीस जमा करवा चुकी हैं तथा प्रवेश सूची में प्रतीक्षा में हैं। एक्स स्टूडेंट से उत्तीर्ण छात्राएं भी स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध में प्रवेश के लिए 6 फरवरी तक फीस जमा करवा सकती है।

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