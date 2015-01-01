पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जुर्माना:पटाखे बेचेंगे तो 10 हजार, फोड़े तो 2000 रु. जुर्माना,कलेक्टर के आदेश, अफसरों की जिम्मेदारी तय

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

काेराेना महामारी और बढ़ते प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन ने पटाखों के उपयोग और बिक्री पर आदेश जारी कर पाबंदी लगा दी है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि पटाखों के विक्रय और उपयोग की अनुमति पर राज्य सरकार की जारी अधिसूचना की पालना और अर्थदण्ड की कार्रवाई काे लेकर विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत पटाखों के विक्रय और उपयाेग पर राेक लगाई गई है। अधिसूचना के अनुसार किसी भी दुकानदार के किसी भी तरह के पटाखों के विक्रय करने पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड और पटाखों के उपयोग करने या अनुमति देने पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगेगा।

सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, नगर परिषद व पालिका के राजस्व अधिकारी सहित सभी विकास अधिकारियों को क्षेत्राधिकार में सख्त कार्रवाई करने और कम्पाउंड करने के लिए अधिकृत किया है। त्याेहारी को देखते हुए जिले में अधिकृत सभी लोक सेवकों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें