पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

डबाेक एयरपोर्ट:11 बड़े, 22 छोटे विमानाें की हाे सकेगी पार्किंग,डबाेक एयरपोर्ट को नए एप्रन की सौगात

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
डबोक पर गुरुवार को नए एप्रन के उद्घाटन के मौके पर कर्मचारी।

महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पर तैयार नए एप्रन का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक अरविंद सिंह ने वर्चुअल उद्धाटन किया। गुरुवार को विस्तारा फ्लाइट के स्वागत और वाटर सैल्यूट के साथ एयरपोर्ट को नए एप्रन की सौगात मिली। इस एप्रन के दोनों तरफ ग्राउंड हैंडलिंग इक्यूपमेंट की एक्टिविटी हो सकेगी। जबकि पुराने एप्रन पर यह एक तरफ ही थी। विमानों की पार्किंग क्षमता में इजाफा होने के साथ 11 बड़े और

22 छोटे विमानाें की पार्किंग हो सकेगी। डायरेक्टर नंदिता भट्ट ने बताया कि वर्तमान में एयरपोर्ट बोइंग-737 और एयरबस 320 विमानों के लिए सिर्फ 5 पार्किंग स्टैंड हैं, लेकिन नए एप्रन चालू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी।

लैंडिंग और टेकऑफ के समय यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार
फ्लाइट की लैंडिंग और टेकऑफ के समय यात्रियों को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। वहीं एक साथ अधिक विमानों को समायोजित करने में भी मदद मिलेगी। नए एप्रन काे तैयार करने में एटीसी इंचार्ज मार्स भारतीय, शीतल गर्ग और सेफ्टी मैनेजर आलोक सिंह के अप्रूवल और इंजीनियरिंग इंचार्ज शोभित कृष्ण, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज दिनेश खत्री, अनुभव जैन, आरके मीणा की भूमिका अहम रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें