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लक्ष्यराज का चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड:1 घंटे में स्वच्छता के 12,508 प्रोड्क्टस दानकर बनाया विश्व कीर्तिमान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज

उदयपुरएक घंटा पहले
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जरूरतमंद को स्वच्छता सामग्री भेंट करते लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। - Dainik Bhaskar
जरूरतमंद को स्वच्छता सामग्री भेंट करते लक्ष्यराज सिंह मेवाड़।

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने चौथी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लक्ष्यराज सिंह ने कोरोना संक्रमण के दौर में 1 घंटे में स्वच्छता के 12,508 प्रोडक्ट दान किए थे। ऐसा करने वाले लक्ष्यराज दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। जिसके तहत उन्होंने चौथी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बता दे किलक्ष्यराज सिंह मेवाड ने कोरोना काल में किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड हैंड सेनीटाइजर साबुन टूथब्रश जैसे प्रोडक्ट दान किए थे।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चौथी बार लक्ष्यराज ने बनाया रिकॉर्ड।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चौथी बार लक्ष्यराज ने बनाया रिकॉर्ड।

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इससे पहले भी तीन बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।

पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड. दुनिया भर से एकत्रित कर 3 लाख कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था।

दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड. 24 घंटे में 20 टन से ज्यादा स्टेशनरी छात्र-छात्राओं को वितरित कर अनूठा रिकॉर्ड कायम किया था।

तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड. लक्ष्यराज ने साल 2020 जनवरी में अपने सहयोगियों के साथ में 20 सेकंड में 4035 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया था।

इसके साथ ही लक्ष्यराज को हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी समाज सेवा और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया था।

यंग अचीवर फॉर प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड प्रमोटिंग हॉस्पिटल अवार्ड भी जीत चुके हैं लक्ष्यराज

​​​​​​​लक्ष्यराज अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे हैं। लक्ष्यराज की शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मेयो से हुई थी। जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन और सिंगापुर में हॉस्पिटेलिटी कोर्स किया। कोर्स पूरा होने के बाद लक्ष्यराज ने ऑस्ट्रेलिया की कई होटल में काम किया था। इसके बाद उदयपुर लौटने पर लक्षराज ने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला और एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। इस दौरान लक्ष्यराज सिंह द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें यंग अचीवर्स फॉर प्रिजर्विंग हेरिटेज प्रमोटिंग हॉस्पिटल के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। यह अवार्ड बीडब्ल्यू बिजनेसवर्ल्ड द्वारा दिया गया था।

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