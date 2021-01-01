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ठगी:गार्ड के बैंक अकाउंट से 1.62 लाख रु. ट्रांसफर, केस दर्ज

उदयपुर4 घंटे पहले
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  • परिवादी एटीएम से रुपए निकालने पहुंचा तो नहीं निकले, बैंक पहुंचा तो 1500 ही बचे

भूपालपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अज्ञात के खिलाफ उसके खाते से ऑनलाइन लाखों रुपए निकालने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कमललाल पुत्र खातु भगोरा निवासी मादला फलासिया ने मामला दर्ज करवाया कि वह एक सिक्यूरिटी कंपनी में गार्ड है। 11 जनवरी को शास्त्री सर्कल स्थित एटीएम से 3 हजार रुपए निकाले थे।

इस दौरान उसका पुत्र साथ में था। 16 जनवरी को वापस जोधपुर डेयरी के पास स्थित एटीएम से रुपए निकालने पहुंचा तो राशि नहीं निकली। इस पर बैक पहुंच पासबुक अपडेट कराई तो पता चला कि बैंक खाते में जमा 1 लाख 63 हजार 936 रुपए में से सिर्फ 1500 रुपए ही बचे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह रुपए सोहनपुर पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन निकाले जाने की जानकारी सामने आई। बैंक में पता किया तो सामने आया कि जिस नंबर पर ओटीपी आना चाहिए था, वह नंबर भी किसी अन्य का निकला।

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