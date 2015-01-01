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एक पर केस:2200 लीटर अवैध डीजल जब्त, एक पर केस,15 ड्रम में 2235 लीटर डीजल मिला

उदयपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

सवीना पुलिस ने एकलिंगपुरा से उमरड़ा रोड की तरफ रानीजी की बावड़ी स्थित एक मकान से 2200 लीटर अवैध डीजल जब्त कर कानपुर मेनारियाें का माेहल्ला निवासी संजय जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। थानाधिकारी आरपीएस प्रशिक्षु पुजा नागर ने बताया कि सूचना पर मकान के पास पहुंचे। वहां एक ट्रक खड़ा था। इससे मकान के एक कमरे में पड़े ड्रम में डीजल भरा जा रहा था।

15 ड्रम में 2235 लीटर डीजल मिला। वहां मौजूद संजय जैन से पूछताछ की ताे मकान खुद का हाेना बताया। पूछताछ में बताया कि मुंबई से डीजल मंगवाकर उदयपुर के आस-पास के क्षेत्रों में वाहन चालकों को बेचता है। डीजल पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण, परिवहन, उत्पादन और क्रय-विक्रय के लिए अनुज्ञापत्र आवश्यक होता है। डीजल से भरे ड्रम जब्त किए और संजय जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

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