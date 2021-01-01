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क्राइम:3 शातिर वाहन चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, ऐशो आराम के लिए चुराते थे मोटरसाइकिल

उदयपुर15 मिनट पहले
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पुलिस गिरफ्त में वाहन चोर। - Dainik Bhaskar
पुलिस गिरफ्त में वाहन चोर।

उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने सोमवार को शातिर वाहन चोर गैंग के तीन बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 महंगी मोटरसाइकिल भी जब्त की है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया की पिछले कुछ दिनों से थाना क्षेत्र में महंगी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। जिन्होंने पूछताछ की मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कबूल की है।

हिरणमगरी थानाधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार रवि, मितेंद्र और अजहरुद्दीन पूर्व में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तीनों उदयपुर में रहकर नर्सिंग कर रहे थे। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान भी अपना नर्सिंग कार्ड दिखाकर यह लोग रात को निकलते। और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।

पुलिस द्वारा शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों ऐशो आराम के लिए चोरी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि तीनों नशे की भी आदी थे। ऐसे में चोरी की मोटरसाइकिल भी खुद नशा करते थे। वहीं अब पुलिस द्वारा आरोपियों से पूर्व में की गई वारदातों की पूछताछ की जा रही है।

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