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कोविड-19:चार वॉरियर सहित 39 नए रोगी मिले, कुल संक्रमित 7395 हुए, शहर में 28, ग्रामीण क्षेत्र में 11 राेगी मिले

उदयपुरएक घंटा पहले
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गुरुवार को जिले में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 7395 तक हो गई। सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि 28 मरीज शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 11 मरीज पाए गए। कोविड-19 प्रभारी डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स में 23 वर्षीय मेल नर्स, सेक्टर 14 निवासी 40 वर्षीय स्टाफ नर्स, शोभागपुरा निवासी 48 वर्षीय शिक्षक, सरदारपुरा निवासी 40 वर्षीय शिक्षिका, 30 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल में संक्रमण की पुष्टि हुई।

यहां मिले संक्रमित: बलीचा हाउसिंग बोर्ड बी ब्लॉक, कल्याणपुर ऋषभदेव, पंचरत्न कांप्लेक्स बेदला, मदार, गायत्री नगर बड़गांव, महाराज की खेड़ी, दक्षिण विस्तार बलीचा, प्रकाश नगर खेरवाड़ा, गुप्तेश्वर रोड तितरड़ी, बी ब्लॉक सवीना सेक्टर 9, होटल कृष्णा लेडस गुलाब बाग, पिपली चौक रामपुरा चौराहा, एन रोड भूपालपुरा, भावना अपार्टमेंट अशोक नगर, महावीर मेडिकल पुलिस लाइन, अमल का कांटा, सरदार पटेल

नगर सेक्टर 11, पटेल सर्कल, बादु जी का दरवाजा जगदीश चौक, नाग मार्ग चांदपोल, हीराबाग यूनिवर्सिटी रोड, सुखाड़िया नगर यूनिवर्सिटी रोड, भोपालपुरा नॉर्थ आयड़, कैपिटल टावर सीए सर्कल सेक्टर 14, हिरण मगरी सेक्टर 11, संस्कार अपार्टमेंट नवरत्न कंपलेक्स, बीलक तहसील ऋषभदेव, फर्स्ट फ्लोर गोविंद नगर सेक्टर-13 में नए संक्रमित मिले।

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