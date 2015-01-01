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प्रतापगढ़ से खबर:ताश से जुआ खेलते 4 अभियुक्त गिरफ्तार, 21 हजार रुपए जब्त किए

उदयपुरएक घंटा पहले
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ताश पत्तों पर जुआ सट्टा खेलने के आरोप में हथुनिया थाना पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 21 हजार 300 रुपए जब्त किए हैं। प्रशिक्षु आरपीएस पीयूष कविया थानाधिकारी ने बताया कि वे पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। इस दाैरान मंदसोर रोड राजपुरिया फंटे पर एक पेड़ के नीचे चार व्यक्ति ताश खेलते दिखाई दिए। ये ताश के पत्तों से जुअा खेल रहे थे। इनमें

अकबर पुत्र शकूर खां निवासी मोखमपुरा, अर्जुनलाल पुत्र लालूराम निवासी राजपुरिया, पूनमचन्द पुत्र मांगीलाल बाडोलिया धोबी निवासी जगतपुरा वार्ड नम्बर 29 मंदसोर तथा राजू पुत्र मोहनलाल कुमावत निवासी रामटेकरी मंदसोर थे। चारों के कब्जे से कुल 21 हजार 300 रुपए जब्त किए। ये रुपए अभियुक्तों ने अपने दाएं-बाएं घुटनों के नीचे छिपा रखे थे। इस पर पुलिस ने ताश के पत्ते सहित जुआ सटटा में शामिल अन्य उपकरण जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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