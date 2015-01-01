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लूट:मार्बल उद्यमी के घर में घुसे 5 बदमाश, पिस्टल तानकर लूट ले गए जेवर, 6 उंगली के सुराग से एक घंटे में तीन दबोचे गए

उदयपुर2 घंटे पहले
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  • अंबावगढ़ जिंक गेस्ट हाउस के पीछे रात साढ़े 10 बजे वारदात : भागे दो साथियों को लेकर देर रात तक चली पूछताछ

अंबा माता थाना क्षेत्र के अम्बावगढ़ जिंक गेस्ट हाउस के पीछे वाली गली स्थित एक घर में शनिवार रात 10.30 बजे के आसपास 5 बदमाश पिस्टल तानकर जेवर लूट भागे। वारदात से इलाके में खौफ का माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की।

बदमाशों में शामिल एक के छह उंगलियों का सुराग मिलते ही पुलिस ने तीन संदिग्धों को डिटेन किया। छह उंगली वाला बदमाश इलाके के आदतन अपराधी बताया जाता है।परिवादी मार्बल व्यापारी मनोज गांधी ने पुलिस को बताया कि वे पिता शरद गांधी, पत्नी और मां के साथ मे रात को घर पर थे। रात साढ़े 10 बजे किसी ने डोर बेल बजाई।

दरवाजा खोलते ही बदमाश अंदर आ धमके। एक ने पिस्टल निकाली और जान से मारने की धमकी दी। फिर पत्नी से सोने की चेन, कंगन खुलवाया और लेकर बाहर की तरफ भागे। मनोज के मुताबिक वे बदमाशों के पीछे-पीछे बाहर की ओर दौड़े तो दो और युवक बाहर खड़े थे। देखते ही देखते पांचों बदमाश बाइक से भाग गए।

परिवार के शोर मचाने पर पड़ोसी आए और पुलिस को सूचना दी। तब गश्ती दल राड़ा जी चौराहे पर था, जो मौके पर पहुंचा। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गांधी के घर से भागते बदमाशों ने एक और राहगीर को लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने उस पर भी पिस्टल तानी। हालांकि राहगीर जैसे-तैसे भाग निकला। वारदात को लेकर देर रात तक मामला दर्ज नहीं था।

...और ऐसे एक्शन में आई पुलिस : पुलिस की एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दूसरे दल ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की। मनोज गांधी ने बताया कि एक बदमाश के 6 अंगुलियां थीं, इससे पुलिस को थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी के इस वारदात में शामिल होने की आशंका हुई। जब पुलिस ने इस अपराधी का फोटो बताया तो परिवादियों ने पहचान की। पुलिस ने पता कर देर रात तक तीन को डिटेन किया। पुलिस ने बताया कि मामले का खुलासा पांचों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद रविवार को किया जाएगा।

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