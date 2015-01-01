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सरगर्मियां:दावेदाराें में कांग्रेस की ओर से सीएम के बेटे वैभव सहित 5 नाम, जनता सेना भाजपा के लिए सिर दर्द बन सकती है

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • भाजपा में पूर्व सांसद के बेटे, किरण माहेश्वरी की बेटी सहित 11 नाम अनौपचारिक रूप से आ रहे सामने, भाजपा-कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी
  • राजसमंद विधानसभा में उपचुनाव केलिए बढ़ी राजनीतिक हलचल

राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उप चुनाव के लिए उम्मीदवाराें के नामों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हाे गई है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस में विधायक के दावेदाराें के नामाें पर भी सुगबुगाहट शुरू हाे चुकी है। साेशल मीडिया पर भी राजसमंद विधानसभा के उप चुनाव के लिए प्रत्याशियाें के नाम पर चर्चा का दाैर शुरू हाे चुका है। कांग्रेस की ओर से सीएम के पुत्र और राजसमंद क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाधिकारी वैभव गहलाेत सहित पांच नाम और भाजपा में पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठाैड़ के पुत्र, किरण माहेश्वरी की पुत्री सहित 11 नाम आ सामने चुके हैं।

दावेदारों के समर्थक जाेर-शाेर से उनका नाम प्रचारित कर रहे हैं। इसके साथ ही वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर समर्थित जनता सेना भी राजसमंद में सक्रिय हाे गई है, जाे कि राजसमंद भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकती है। भाजपा में प्रदेश स्तर पर चल रही खींचतान का असर राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव पर दिखेगा। प्रदेश स्तर का नेतृत्व संगठन के हिसाब से चेहरा मैदान में लाना चाहता है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने किसी व्यक्ति को मैदान में देखना चाहेगी।

यह उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई सिद्ध होगा। चुनावों से पहले राजसमंद में जनता सेना की बढ़ती सक्रियता भाजपा के लिए सरदर्द बन सकती है। गाैरतलब है कि भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के विराेधी वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर की जनता सेना ने सक्रियता बढ़ा दी है।

साेशल मीडिया पर जनता सेना विधानसभा राजसमंद के नाम से पेज बनाकर पाेस्ट डालना शुरू कर दिया है। भाजपा में टिकट के 11 दावेदाराें के नाम सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक को टिकट मिलेगा और बाकी में से किसी एक मजबूत दावेदार को जनता सेना साधने का प्रयास कर सकती है ताकि जनता सेना का राजसमंद में धरातल तैयार हो सके। उपचुनाव को लेकर भाजपा की प्रदेश से लेकर जिले तक की रणनीति तैयार हो रही है। चुनाव से पहले पंचायती राज चुनाव में राजसमंद प्रधान को लेकर हुआ राजनीतिक तमाशे के बाद लगातार भाजपा में आंतरिक असंतोष सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रहा है।

सोशल मीडिया में आए नाम : भाजपा की ओर से 11 और कांग्रेस के 5 संभावित उम्मीदवार

भाजपा : सोशल मीडिया के माध्यम से कई दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व सांसद स्व. हरिओम सिंह राठाैड़ के पुत्र करणवीर सिंह राठाैड़, राजसमंद विधायक स्व. किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी, जिला कोषाध्यक्ष मानसिंह बारहठ, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र काेठारी, जिला मंत्री महेंद्र सिंह चाैहान, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक रांका, पूर्व सरपंच मांगीलाल कुमावत के नाम शामिल हैं। स्थानीय के अलावा कुछ नाम बाहर से चर्चा में हैं, जिनमें उदयपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रमोद सामर के नाम शामिल हैं। गाैरतलब है कि विधायक किरण के निधन से चार माह के अंतराल में उपचुनाव हाेना प्रस्तावित है। अभी तक चुनाव की तारीख की घाेषणा हाेना बाकी है।

कांग्रेस : कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवारों में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत के पुत्र वैभव गहलाेत, पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी, पीसीसी सदस्य हरिसिंह राठाैड़, पूर्व सभापति अाशा पालीवाल, सुंदर कुमावत के नाम अनौपचारिक रूप से चर्चा में चल रहे हैं।

कांग्रेस काे भी अपनी गुटबाजी से पार पाना हाेगा : कांग्रेस की ओर से निरंजननाथ आचार्य, नानालाल वीरवाल, अमृतलाल यादव, मदनलाल चौहान और सबसे अंत में वर्ष 1998 से 2003 तक बंशीलाल गहलाेत विधायक रह चुके है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास देखे ताे यहां पर हीरालाल देवपुरा-गुलाब सिंह शक्तावत के अलग-अलग गुट से लेकर सीपी जाेशी गुट और गिरिजा व्यास गुट, गुणसागर कर्णावट और रघुवीर सिंह राठाैड़ गुट के बाद हरिसिंह राठाैड़ और नारायण सिंह भाटी के समर्थकों में गुटबाजी रही है। इसी गुटबाजी से पार पाने के लिए इस बार कांग्रेस बाहर के प्रत्याशी पर भी दांव खेल सकती है।

राजसमंद विधानसभा है भाजपा का गढ़ : राजसमंद विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है पर भाजपा के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां आ रही हैं जो भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। गौरतलब है कि गत तीन विधानसभा चुनाव से तीनाें ही बार किरण माहेश्वरी ने जीत कर हैट्रिक बनाई। माहेश्वरी से पूर्व भाजपा से कैलाश मेघवाल, शांतिलाल खाेईवाल, बंशीलाल खटीक विधायक रह चुके हैं। हालांकि राजसमंद सीट भाजपा की आपसी गुटबाजी के कारण हमेशा से बाहरी उम्मीदवार ही जीता है।

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