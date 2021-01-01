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परीक्षा:संभाग स्तरीय सेंटर पर 78% अभ्यर्थियों ने दी केवीपीवाई की परीक्षा

उदयपुर4 घंटे पहले
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किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) परीक्षा रविवार को प्रताप नगर के सेंटर पर हुई। संभाग स्तरीय परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने सुबह 8 बजे से 12.30 बजे तक परीक्षा दी। इसमें करीब 78 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल हुए।

केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग की इस परीक्षा को भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरू करवाता है। इसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने का मौका मिलता है। परीक्षा पास करने के बाद छात्रों का इंटरव्यू भी हाेता है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जो भी छात्र परीक्षा में सफल होेंगे वे सीधे ही फैलोशिप के लिए योग्य होंगे।

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