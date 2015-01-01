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कार्रवाई:88 किलाे मिलावटी मिठाई और 10 किलाे अधपके गुलाब जामुन जब्त, दाे पर केस

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • हिरण मगरी पुलिस अाैर जिला स्पेशल टीम की कार्रवाई

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम और हिरण मगरी पुलिस ने साझे में अलग-अलग जगह दाे कार्रवाई करते हुए दाे पर मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई में 88 किलाे मिलावटी मिठाई और 10 किलाे अधपके मावे के गुलाब जामुन जब्त किए। एसएसपी कैलाश चंद्र बिश्नाेई ने बताया कि गायरियावास आदर्श नगर में दाे जगह नकली मिठाई पर कार्रवाई करते हुए झारखंड़ गिरिडीह हिराेड़ी निवासी रणजीत कुमार पुत्र घनश्याम काे और दूसरी जगह झारखंड गिरिडीह निवासी रूपेश पुत्र रामवृक्ष पर मुकदमा दर्ज किया। जिला स्पेशल टीम के प्रभारी याेगेश चाैहान सहित थाने की टीम ने दाेनाें जगह छापा मारा। इसके बाद माैके पर

खाद्य निरीक्षक अनिल भारद्वाज काे बुलाकर नकली मिठाई और गुलाब जामुन के सैंपल लिए। प्राथमिक जांच में मिलावट मिली। कलक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल भारद्वाज और दल ने सुखेर स्थित मैसर्स सुराणा बेकरी और न्यू आदर्श नगर, गायरियावास स्थित मैसर्स अंकित गृह उद्योग से नमूने लिए। कोई नमूना सब स्टेंडर्ड नहीं पाया गया।

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