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उदयपुर में रेप की कोशिश का मामला:7 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला गिरफ्तार, 6 दिन पहले मां ने SP से लगाई थी गुहार

उदयपुर2 घंटे पहले
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पुलिस ने आरोपी राजू को आसपुर के जंगलों से मंगलवार को गिरफ्तार किया है। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने आरोपी राजू को आसपुर के जंगलों से मंगलवार को गिरफ्तार किया है।

उदयपुर के झल्लारा थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 जनवरी को उदयपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें राजू नाम के युवक अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया था।

पीड़ित ने पुलिस रिपोर्ट में बताया था कि '11 जनवरी की सुबह मेरी बेटी बाहर खेल रही थी। इसी दौरान जब मैं शौच से वापस लौटी। तब राजू मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। जो मुझे देख वहां से भागने लगा। जब मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो मुझे धक्का देकर वहां से भाग निकला।'

उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी राजू को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया था। जिसके बाद आसपुर के जंगलों से पुलिस ने मंगलवार को राजू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस ने राजू के खिलाफ धारा 376, 511 भादस 6, 18 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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