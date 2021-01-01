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फिल्म शूटिंग, रंगमंच ओपन, सिनेमा हॉल खुलने का इंतजार:एक्ट्रेस कैटरीना ने मूवी ‘फोन भूत’ के लिए रायता के जंगलों में हॉट, हॉरर और कॉमेडी सीन फिल्माए

उदयपुरएक घंटा पहले
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रायता की पहाड़ियों पर शूटिंग के दौरान क्रू के साथ ब्लैक ड्रेस में कैटरीना कैफ। - Dainik Bhaskar
रायता की पहाड़ियों पर शूटिंग के दौरान क्रू के साथ ब्लैक ड्रेस में कैटरीना कैफ।

कोरोना काल के 10 माह बाद फिल्म इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ने लगी है। अब स्टार्स और फिल्म मेकर्स फिर से शूटिंग के लिए लेकसिटी की तरफ रुख करने लगे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने रविवार से अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म “फोन भूत’ की शूटिंग झीलों के शहर उदयपुर में शुरू कर दी है।

रविवार दोपहर 1.45 बजे शहर से 37 किमी दूर रायता गांव के जंगल में पहाड़ की चोटी पर काले कलर के छाते के नीचे काले कलर की हॉट ड्रेस में कैटरीना कैफ, कैमरा, एक्शन, साउंड के बीच फिल्म “फोन भूत’ के लिए हॉरर सीन फिल्मा रही थी। फिल्म के सीन को ऑरिजनल हॉरर लुक देने के लिए भेड़ों के झुंड और सन्नाटे के बीच साइकिल सवार कलाकार ग्रामीण लुक में गुजरा। उसी दाैरान एक्ट्रेस कैटरीना कैफ असली और एक अन्य कलाकार डुप्लीकेट लुक में दिखीं।

पहले दिन कैटरीना कैफ ने विशेष सुरक्षा-व्यवस्था के बीच रायता गांव और अलसीगढ़ के जंगलों में पहाड़ियाें पर कई सीन फिल्माए गए। बताया कि “फोन भूत’ की शूटिंग सोमवार को सिटी पैलेस के माणक चौक में होगी। फिल्म “फोन भूत’ के लिए कैटरीना कैफ लीड रोल अदा कर रही हैं। फिल्‍म में अभिनेता ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आएंगे।

इस फिल्म के लिए उदयपुर में आठ दिन तक चलने वाली शूटिंग के लिए अभिनेता ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी अब उदयपुर आएंगे। कॉमेडी हॉरर मूवी “फोन भूत’ की उदयपुर में शूटिंग 8 फरवरी तक चलेगी। उदयपुर में ही बॉलीवुड फिल्म थार की भी शूटिंग चल रही है। इसके लिए एक्टर अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर सीन फिल्मा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार थार फिल्म की शूटिंग 20 दिन तक लेकसिटी में चलेगी। इसके लाइन प्रोड्यूसर सिद्धार्थ सोनी है। फिल्म “फोन भूत’ के लिए उदयपुर शहर से 37 किमी दूर रायता गांव के जंगल, अलसीगढ़ के जंगल, सिटी पैलेस का माणक चौक, समोर बाग, फूलों की घाटी चीरवा, रानी रोड, चूंडा पोलो क्लब, पोपल्टी रोड और बंबोरा रोड पर गांव गुडली स्थित जुनापानी तालाब किनारे की लोकेशन पर सीन फिल्माए जाएंगे।

शूटिंग के दौरान कदम-कदम पर कोरोना गाइडलाइन पर की पालना में सेनेटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। पर्यटन विभाग उदयपुर की डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना ने बताया कि फिल्म “फोन भूत’ उदयपुर में शूट होने वाली पहली फिल्म है, जिसकी शूटिंग की अनुमति ऑनलाइन दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने राजस्थान फिल्म शूटिंग संशोधित अधिनियम 2016 के तहत फिल्म शूटिंग की अनुमति ऑनलाइन जारी करने के लिए 1 जनवरी 2021 को आदेश जारी किए हैं। ताकि कोरोना महामारी के दौर में किसी को परेशानी नहीं हाे।

रितेश और फरहान कर रहे प्राेड्यूस
बता दें, “फोन भूत’ एक हॉरर कॉमेडी फिल्‍म है। इसके निर्देशक गुरमीत सिंह हैं। रितेश सिंधवानी और फरहान अख्‍तर मिलकर इस फिल्‍म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर उदयपुर के संजय सोनी हैं। इस साल फिल्‍म “फोन भूत’ पर्दे पर आ जाएगी। फिल्म के हाल ही में रिलीज किए पोस्टर में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ व्हाइट शर्ट और पैंट और कोट में नजर आई थीं।

अनिल कपूर भी थार फिल्म की शूटिंग के लिए लेकसिटी पहुंचे
अनिल कपूर रविवार को उदयपुर पहुंचे। अनंता रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। रूम में मूछों पर ताव देते फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। अनिल कपूर बेटे हर्षवर्धन के साथ यहां पहुंचे। राजस्थान में एक वेब सीरिज की शूटिंग कर रहे हैं।

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