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काेराेना गाइडलाइन का फाॅलाे करते हुए मंचन:10 माह बाद महाराष्ट्र भवन में हुआ नाटक का मंचन, 20 दर्शकों को ही बुलाया गया

उदयपुरएक घंटा पहले
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काेराेना गाइडलाइन में छूट मिलने से अब 10 माह बाद रविवार काे महाराष्ट्र भवन में कलाकाराें ने दो कहानी बड़े भाई साहब और खुदा हाफिज का मंचन किया। इस दाैरान काेराेना गाइडलाइन का फाॅलाे करते हुए समिति संख्या में 20 दर्शकों काे ही बुलाया।

उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी बड़े भाईसाहब का मंचन किया। इसमें बड़े भाईसाहब को छोटे भाई के पूरे दिन शरारत करना और पढ़ाई पर ध्यान ना देने से एतराज है। बड़े होने के कारण वो चाहते हैं कि वे जो भी करें, अपने छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। इसके मद्देनज़र बड़े भाईसाहब जब-तब छोटे भाई को गलतियों पर डांटते हैं। समय बीतने के साथ ही छोटे भाई को समझ आता है कि बड़े भाई का डांटना कभी गलत नही था। वो डांट तो भले के लिए ही थी। वहीं खुदा हाफिज नाटक मंचन किया। इसमें दंगों के समय होने वाली परिस्थितियों को उजागर किया। नाटक से मुश्किल परिस्थितियों में जाति-धर्म के भेदभाव को भूलकर एक इंसान के रूप मे दूसरे इंसान की मदद करना और सामाजिक सौहार्द की भावनाओं को पेश किया। अशफाक नूर खान ने बताया कि हर रविवार काे नाटक का मंचन होगा। इस दौरान 20 दर्शकों काे आमंत्रित किया जाएगा।

दर्शकों को अब सिनेमाघर खुलने का इंतजार
फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी हैं। वहीं थियेटरों के नाटक मंचन भी हो रहे हैं। अब दर्शकों को सिनेमाघरों के खुलने का इंतजार हैं। हालांकि केंद्र से सिनेमाघरों को खाेलने की गाइडलाइन तो जारी हो चुके हैं। अब राज्य सरकार की परमिशन का इंतजार है। इसके बाद दर्शक बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखने का आनंद ले पाएंगे।

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