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उदयपुर-जयपुर फ्लाइट:10 माह बाद उदयपुर-जयपुर के बीच आज से शुरू होगी फ्लाइट, अब 6 शहरों के लिए रोज 12 फ्लाइटें

उदयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना महामारी के चलते पिछले 10 माह से ठप चल रही उदयपुर-जयपुर फ्लाइट अब सोमवार 1 फरवरी से शुरू हाे जाएगी। फ्लाइट नंबर-2001 जयपुर से राेजाना सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी, जो सुबह 8.50 बजे उदयपुर पहुंचेगी।

यही फ्लाइट सुबह 9.20 बजे उड़ान भरकर सुबह 10.40 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। वहीं उदयपुर-अहमदाबाद के लिए एक और फ्लाइट शुरू हो चुकी है। यह फ्लाइट सोमवार से शनिवार तक चल रही है। फ्लाइट नंबर-3010 अहमदाबाद से दोपहर 2.20 बजे रवाना होकर दोपहर 3.30 बजे उदयपुर आएगी। यही फ्लाइट शाम 4 बजे उदयपुर से रवाना होकर शाम 4.50 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक से फिलहाल दिल्ली के लिए 4, मुंबई के लिए 4, हैदराबाद के लिए 1, बैंगलुरु के लिए 1 और अहमदाबाद के लिए 1 सहित 11 फ्लाइट्स नियमित संचालित हो रही हैं। अब जयपुर की फ्लाइट शुरू होने एयरपाेर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइटों की संख्या 12 हो गई जाएगी।

जयपुर से वापसी के लिए फिलहाल दूसरे दिन की फ्लाइट का ही विकल्प
जयपुर और उदयपुर के बीच दोनों उड़ानें सुबह 8 से 9.20 बजे के बीच ही संचालित हाेंगी। एेसे में फ्लाइट से सुबह जयपुर जाने वाले लोगों की वापसी के लिए फिलहाल कोई उड़ान नहीं है। उनको उदयपुर लौटने के लिए दूसरे दिन की फ्लाइट का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में जयपुर-जयपुर के बीच शाम की फ्लाइट भी जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।

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