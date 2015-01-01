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पहली बार ई-वोटिंग:23 साल बाद फिर कोमल कोठारी बने यूसीसीआई अध्यक्ष, हेमंत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजय बने उपाध्यक्ष

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए अाॅनलाइन डाले वोट, 93.46 प्रतिशत सदस्यों ने की वोटिंग

चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई) की नई कार्यकारिणी के वर्चुअल चुनाव हुए। इसमें अध्यक्ष कोमल कोठारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत जैन निर्विरोध चुने गए जबकि उपाध्यक्ष पद पर विजय गोधा को जीत मिली। काेठारी 1995 से 97 तक दो कार्यकाल में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार हुए वर्चुअल चुनाव में वार्षिक आम सभा (एजीएम) के बाद 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए ऑनलाइन वोटिंग हुई।

इस बार 93.46 फीसदी वोट पड़े। इसमें उपाध्यक्ष पद के लिए विजय गोधा को 234 और कपिल सुराणा को 195 वोट मिले। चुनाव अधिकारी बीआर भाटी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। वहीं पूर्व अध्यक्ष श्रेणी में वीरेंद्र सिरोया और हंसराज चौधरी का चुनाव हुअा। चुनाव के बाद चैंबर के संरक्षक अरविंद सिंघल ने कहा कि नई कार्यकारिणी को उद्योग से जुड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए हमेशा तत्परता से काम करना चाहिए। चैंबर का पिछला कार्यकाल विवादों में ही गुजरा। अब नई कार्यकारिणी से चैंबर काे काफी उम्मीदें हैं।

सदस्यों को ई-वोटिंग के लिए 3 घंटे मिले। इसमें 570 सदस्यों में से कुल 459 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार था। 93.46 फीसदी वोट के साथ 429 वोट पड़े। जबकि पिछले साल 80 फीसदी वोट पड़े थे। ई-वोटिंग का संचालन कर रहे विनोद माधवन ने बताया कि सदस्यों को उनकी ई-मेल और मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद वोटिंग लिंक भेजा गया। इसमें सभी पदाें के लिए वोट करना जरूरी था, इसके बाद ही वोटिंग कन्फर्म मानी गई।

ये है नई कार्यकारिणी : बड़े और मध्यम उपक्रम श्रेणी में कुणाल बागला, श्वेता दुबे, संदीप बापना, माणिक नाहर, राजेंद्र कुमार हेडा और सुभाष सिंघवी। लघु और माइक्रो उपक्रम श्रेणी में राजेंद्र कुमार चंडालिया, प्रखर बाबेल, नरेंद्र धींग, उमेश मनवानी, अचल एन. अग्रवाल, अरविंद मेहता, अंकित सिसोदिया, ओमप्रकाश अग्रवाल और चेतन चौधरी। ट्रेडर्स (व्यापारी) वर्ग में जतिन नागौरी, अरिहंत दुग्गड़ और प्रतीक नाहर। प्रोफेशनल्स और शैक्षणिक संस्थान वर्ग में सुनील अग्रवाल और कर्तव्य शुक्ला। महिला सदस्य वर्ग में रूचिका गोधा और हसीना चक्कीवाला। मैंबर बाॅडीज और एसोसिएशन वर्ग में ओम प्रकाश नागदा, केजार अली और हितेश पटेल का चुनाव हुआ।
570 सदस्य, क्षेत्र में 60 हजार करोड़ का है औद्योगिक निवेश : चैंबर्स में मार्बल, पर्यटन, इलेक्टॉनिक्स, आईटी, शिक्षा, केमिकल्स आदि से जुड़े 570 उद्यमी और व्यवसायी जुड़े हुए है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अहम भूमिका निभाने वाले यूसीसीआई के वार्षिक चुनाव अहम होता है। इसके अधीन आने वाले उद्योगों का क्षेत्र में करीब 60 हजार करोड़ का निवेश है।

उद्योग संबंधी समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाना चैंबर की जिम्मेदारी : कोमल कोठारी
नवनिर्वाचित अध्यक्ष काेठारी ने कहा कि संभाग के उद्यमियों-व्यवसायियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए चैंबर हमेशा काम करेगा। उन्होंने कहा कि चैंबर में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर काे फिर से शुरू करने, स्किल डवलपमेंट सेंटर की पुनर्स्थापना सहित विभिन्न कार्य प्राथमिकता रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों मादड़ी और गुडली में सड़कों की समस्या, पानी की कमी, प्लाॅट्स की कमी, बिजली की समस्या आदि के लिए भी काम किया जाएगा। उन्हाेंने कोरोना काल में उद्योगों पर लगाए लैंड टैक्स को गलत बताया। कहा कि जहां राहत की बात होनी चाहिए, अतिरिक्त कर से उद्यमियों पर बोझ बढ़ा है।

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