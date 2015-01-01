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  • After Diwali, The Kareena Bomb Exploded After A Month And A Half, 145 New Patients, 1633 Beds Were Reserved, In The Festive Environment, We Forgot The Social Distancing mask If The Epidemic Increased.

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संक्रमण की दूसरी लहर:दीवाली बाद फटा काेराेना बम डेढ़ माह बाद 145 नए रोगी, 1633 बैड रिजर्व किए, त्योहारी माहौल में हम सोशल डिस्टेंसिंग-मास्क को भूले तो बढ़ी महामारी

उदयपुरएक घंटा पहले
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दीपावली के बाद उदयपुर में काेराेना बम फटा है। शहर में 44 दिन बाद शुक्रवार काे एक ही दिन में 145 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 100 शहरी हैं ताे 45 ग्रामीण। इससे पहले 6 अक्टूबर को उदयपुर में 145 संक्रमित सामने आए थे। पिछले छह दिनों में जिले में 535 संक्रमित मिले हैं, वहीं एक माह बाद संक्रमितों का आंकड़ा सौ पार पहुंचा है। इससे पहले 20 अक्टूबर को 102 संक्रमित मिले थे।

इसके चलते दो माह बाद फिर कोरोना के एक्टिव केस 491 हो गए हैं, जिनमें से 388 संक्रमित होम आइसोलेशन हैं और 103 गंभीर संक्रमित ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल सहित विभिन्न कोविड हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। कोरोना से अब तक उदयपुर के 150 संक्रमितों की जान जा चुकी है। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी के अनुसार यह शहर में काेराेना की दूसरी लहर है।

इसकी राेकथाम के लिए आरएनटी सहित विभिन्न अस्पतालों में 1633 बैड रिजर्व कर दिए हैं। आरएनटी के एमबी और ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में 514 बैड्स उपचार निशुल्क उपलब्ध रहेगा। निजी अस्पतालों के शेष 1119 बैड्स पर भर्ती होने वाले संक्रमितों को प्रदेश सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। निजी अस्पतालों में भामाशाह कार्ड धारकों को राहत मिलती रहेगी।

अब तक 8419 संक्रमित, रिकवरी 92 प्रतिशत : सीएमएचओ डॉ. खराड़ी ने बताया कि संक्रमण की इस दूसरी लहर से बचने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते समय मास्क आवश्यक रूप से पहनें, क्योंकि अभी मास्क ही वैक्सीन है। दो गज की दूरी के साथ-साथ बार-बार हाथों को साबुन से धोने या किसी भी सतह को छूने के बाद सेनेटाइजेशन करने की आदत काे अभी बनाए रखना हाेगा। उदयपुर में अब तक 8419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7778 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं यानी उदयपुर में कोरोना रिकवरी रेट 92 प्रतिशत है।

वॉरियर पर वार... तीन डॉक्टर, एक नर्स, सात शिक्षक-शिक्षाएं भी संक्रमित

कोविड-19 प्रभारी डॉ. शंकर एच. बामनिया ने बताया कि बेड़वास जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत 25 वर्षीय चिकित्सक, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 24 वर्षीय पुरुष चिकित्सक, जिला चिकित्सालय सैटेलाइट में कार्यरत श्याम नगर निवासी 40 वर्षीय चिकित्सक, ऋषभदेव निवासी 34 वर्षीय महिला नर्स, सेक्टर-11 निवासी 56 वर्षीय शिक्षिका, ऋषभदेव निवासी 36 वर्षीय शिक्षक, ऋषभदेव में 27 वर्षीय शिक्षक, सलूंबर में 58 वर्षीय शिक्षक, शोभागपुरा में 43 वर्षीय शिक्षिका, 52 वर्षीय शिक्षक, न्यू विद्यानगर सेक्टर-4 में 31 वर्षीय शिक्षिका की संक्रमित मिले हैं। अब तक एक हजार से ज्यादा हैल्थ वर्कर व अन्य वॉरियर और उनके परिजन कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि उदयपुर मेंे एक फार्मासिस्ट की काेरोना से मौत हो गई थी, शेष सभी हैल्थ वर्कर और पुलिस जवान कोरोना वायरस को हराकर फिर ड्यूटी पर डटे हुए हैं।

शहर के इन 13 अस्पतालों में बैड रिजर्व

चिकित्सा संस्थान बैड्स आरएनटी 514 गीतांजलि 363 पेसिफिक भीलों का बेदला 193 पेसिफिक उमरड़ा 195 जीबीएच बेड़वास 195 शर्मा सुपर स्पेशियलिटी 30 पारस जेके 25 जीबीएच अमेरिकन 25 सनराइज सेक्टर-4 18 अरावली मल्लातलाई 15 चौधरी हॉस्पिटल 20 कल्पना नर्सिंग होम 10 मल्टी स्पेशिएलिटी 30

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