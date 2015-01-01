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बढ़ती सर्दी में चढ़ा शहर का सियासी पारा:प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर भाजपा पदाधिकारियों, युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कलेक्ट्री बाहर नारेबाजी के जोश में भूले दो गज दूरी

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • कांग्रेस : प्रदेश टीम बनने से पहले शहर अध्यक्ष पद के लिए जोर-आजमाइश शुरू

गहलाेत सरकार के दाे साल पूरे हाेने पर गुरुवार काे भाजपा युवा माेर्चा शहर जिला ने कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर सीएम का पुतला फूंका। काेराेना काल में हुए प्रदर्शन के दाैरान भाजपा नेता मास्क ताे पहने दिखे, लेकिन साेशल डिस्टेंसिंग भूल गए। मोर्च के शहर जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ।

भाजपा नेताओं ने कहा कि दाे साल में प्रदेश सरकार जनता से जुड़े वे काम भी नहीं कर पाई जिनके वादे चुनाव से पहले किए थे। दाे साल ताे कुर्सी में बचाने में ही निकाल दिए। प्रदर्शन के बाद एडीएम सिटी संजय कुमार काे राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। भाजपा के शहर अध्यक्ष रवींद्र श्रीमाली, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सामर, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी, शहर महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, मोर्चा के महामंत्री मोहन जोशी, गोपाल जोशी, बडगांव प्रधान प्रतिभा नागदा और उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ भी माैजूद थे।

इधर, कटारिया तंज - दो साल में खेमों से बाहर ही नहीं आई सरकार

गहलाेत सरकार के दाे साल पूरे हाेने पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने किसानाें की कर्ज माफी सहित कई विषयाें पर सवाल उठाए। कटारिया ने बयान जारी कर बताया कि किसानाेें की कर्ज माफी हाे, संविदा कर्मियाें काे स्थायी करना हाे या फिर कानून व्यवस्था का मामला, दाे साल मेें सरकार कुछ नहीं कर पाई। दाे साल में ही गहलाेत सरकार खेमाें में बंटकर रह गई। बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का वादा किया फिर भी बढ़ा दिया। गहलाेत सरकार भाजपा पर आराेप लगाती रही कि सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा हैं, लेकिन अभी तक सीएम एक भी प्रमाण नहीं दे पाए। कटारिया ने यह सवाल भी उठाया कि सरकार बचाने में सहयाेग करने वालाें काे राजनीतिक नियुक्ति का लाभ अब तक नहीं देने से असंताेष बढ़ रहा हैं, इससे कभी भी सरकार संकट में आ सकती हैं।

समर्थकों के साथ रघुवीर के घर पहुंचे दावेदार

कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी बनने से पहले ही उदयपुर में नए शहर जिलाध्यक्ष काे लेकर सुगबुगाहट शुरू हाे गर्ई हैं। इस पद काे लेकर दावेदार और उनके समर्थक लामबद्ध भी हाेने लगे हैं। शहर जिलाध्यक्ष पद काे लेकर दावेदार फतहसिंह राठाैड़ और उनके समर्थक गुरुवार सुबह राजीव सुहालका और सुरेश श्रीमाली के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर सिंह मीणा के निवास पहुंचे। इन लाेगाें ने तर्क दिया कि शहर में कांग्रेस सुस्त पड़ी है। संगठन में नई जान डालने के लिए ऐसे व्यक्ति काे जिलाध्यक्ष बनाने की जरूरत है जाे फील्ड में सक्रिय हाे। राठाैड़ तीसरी बार ब्लाॅक अध्यक्ष बने हैं और निगम में उप नेता भी रह चुके हैं। उन्हाेनें निगम के पिछले चुनाव में भाजपा के मजबूत प्रत्याशी पारस सिंघवी काे कड़ी टक्कर भी दी थी। मीणा ने आश्वासन दिया कि वे कार्यकर्ताओं की भावना प्रदेश कांग्रेस तक पहुंचाएंगे।

दाैड़ में ये नाम भी : शहर विधायक का चुनाव लड़ चुके दिनेश श्रीमाली, निवृत्तमान पीसीसी सचिव पंकज शर्मा, वीरेंद्र वैष्णव और निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष केके शर्मा के नाम भी शहर अध्यक्ष की दाैड़ में बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से किसी ने दावेदारी नहीं रखी है।

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