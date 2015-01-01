पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • Already Filing Nominations From The List In Hopes Of Tickets, The Ongoing Churn In Parties, 4 For ZIP Members, 5 For Panchayat Samiti Members

पंचायतीराज:टिकट की उम्मीद में सूची से पहले ही दाखिल किए नामांकन, पार्टियाें में अभी चल रहा मंथन,जिप सदस्य के लिए 4, पंचायत समिति सदस्याें के लिए 5 नामांकन भरे

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
वल्लभनगर. निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करते।

नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार काे जिला परिषद सदस्य के लिए 4 और पंचायत समिति सदस्याें के लिए 5 प्रत्याशियाें ने नामांकन दाखिल हुए। राजनीतिक दल शाम तक भी प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड नंबर-23 से लींबाजी, गाेमती और गजेंद्र कुमार मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किए। हालांकि पार्टी ने फिलहाल प्रत्याशियाें की घाेषणा नहीं की।

तीनाें ही प्रत्याशी सलूंबर तहसील क्षेत्र के बिचली मगरी बामनिया निवासी हैं। वार्ड-20 से सेमारी क्षेत्र के भाैराई पाल निवासी जीवतराम ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। इधर, पंचायत समिति सदस्य के लिए सलूंबर में 2, झाड़ाेल, नयागांव और वल्लभनगर में 1-1 नामांकन दाखिल हुअा। इधर, माकपा के जिला सचिव प्रताप सिंह देवड़ा ने बताया कि जिला कमेटी की दल्लाराम लऊर की अध्यक्षता में बैठक हुई। तय किया कि पंचायत समिति सदस्य के लिए कोटड़ा में शुक्रवार काे, फलासिया-झाड़ोल में शनिवार काे नामांकन दाखिल करेंगे।

भाजपा : जिला परिषद के 43 में से 39 नाम तय, 4 पर उलझन
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्याें के चुनाव के लिए तैयार पैनल काे लेकर स्थानीय भाजपा नेता गुरुवार काे दिनभर जयपुर में डेरा डाले रहे। देर शाम तक जिला परिषद के 43 में से 39 नाम तय कर दिए गए। वहीं चार वार्डाें में प्रत्याशी ज्यादा हाेने से उलझन की स्थिति बनी रही। हालांकि अधिकृत घाेषणा शुक्रवार शाम तक हाेने की संभावना जताई जा रही है।

कांग्रेस : जिला प्रभारी पैनल लेकर जयपुर गए, आज फिर लाैटेंगे उदयपुर
कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज हाे गई है। जिला प्रभारी जगदीश चंद्र शर्मा प्रदेशाध्यक्ष से चर्चा के लिए जिला परिषद सदस्याें के पैनल लेकर बुधवार काे जयपुर पहुंचे। पंचायत समिति सदस्याें के नाम स्थानीय स्तर पर ही तय करेंगे। जिला प्रभारी शुक्रवार काे वापस उदयपुर अाएंगे। शनिवार तक प्रत्याशी घाेषित करने की काेशिश की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें