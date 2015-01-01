पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शादी समारोह:शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर अब मंजूरी जरूरी, 2 दिन की छूट के बाद फिर धारा 144

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • शवयात्रा में भी अब 50 की जगह 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे

दीपावली बाद उदयपुर में बढ़ते काेराेना संक्रमण काे राेकने के लिए शुक्रवार काे प्रशासन ने फिर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत अब शादी समारोह में जहां 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने के लिए परमिशन लगेगी, वहीं शवयात्रा में 20 से ज्यादा लाेग शामिल नहीं हाे सकेंगे। पंचायत चुनाव की सभाओं में परमिशन के बाद अधिकतम 250 लाेग ही एकत्रित हो सकेंगे।

इसके लिए भी परमिशन तभी मिलेगी जब सभा स्थल की क्षमता 500 लोगाें की होगी। सार्वजनिक स्थानों पर जहां पांच से ज्यादा लाेग जमा नहीं हाे सकेंगे, वहीं रैली, जुलूस, सभा, धरना, सार्वजनिक समारोह इत्यादि पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में लागू किए हैं, जो 19 जनवरी 2021 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च को प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। इसके साथ ही उदयपुर में कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार 18 नवंबर तक लगातार बढ़ाया जाता रहा। अब 20 नवंबर को मध्यरात्रि 12 बजे से फिर धारा 144 लगाकर जिलेभर के सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई हैं। हालांकि इस बीच दाे महीने पहले अनलाॅक-6 के दाैरान राहत का दायरा बढ़ाया गया था, जिसे अब फिर कम किया गया है। अब सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क और दो गज की दूरी के नियम की पालना करनी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें