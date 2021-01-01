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नगर पालिका चुनाव:सलूंबर पालिका बोर्ड से भाजपा आउट, 66 साल में पहली बार कांग्रेस का बाेर्ड

उदयपुरएक घंटा पहले
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फतहनगर नगर पालिका में जीत के बाद जश्न मनाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
फतहनगर नगर पालिका में जीत के बाद जश्न मनाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता।
  • सांसद मीणा की पत्नी और भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हारे
  • भींडर में जनता सेना ने कांग्रेस-भाजपा काे फिर पछाड़ा

टिकट वितरण का असंतोष इतिहास बदल भी सकता है और इतिहास बना भी सकता है। रविवार को घोषित हुए नगर पालिका चुनाव के परिणामों में यही सब देखने को मिला। सलूंबर पालिका के परिणामों ने जहां भाजपा का इतिहास बदल दिया, वहीं कांग्रेस का बना दिया।

यहां 66 साल में पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, वहीं 30 साल से बोर्ड पर काबिज भाजपा आउट हाे गई। सलूंबर में भाजपा को टिकट वितरण से उपजे असंतोष को का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए आखिरी समय तक प्रयास भी किए गए, लेकिन ये हार नहीं रोक सके। यहां कांग्रेस के 25 में से 15 पार्षद विजयी हुए तो भाजपा के अाठ। दो पर निर्दलीय विजयी हुए। भींडर में स्टार प्रचारकों के बावजूद भाजपा अपने दो पार्षद ही जीता सकी।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की ललकार के बावजूद उनके धुर विरोधी और वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर की जनता सेना ने पालिका पर फिर कब्जा जमा लिया। फतहनगर में भी भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है। यहां भाजपा के पास कांग्रेस से सिर्फ 3 पार्षद ही ज्यादा हैं। भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष राजेश चपलोत भी चुनाव हार गए।

भाजपा की ये हार बड़ी, क्योंकि

  • चेयरमैन के दावेदार और नगर मंगल अध्यक्ष लव व्यास खुद चुनाव हार गए।
  • उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा की पत्नी मीना मसार पार्षद का चुनाव हार गईं।
  • दूसरी तरफ सहानुभूति की लहर में भाजपा के बागी धर्मेद्र शर्मा और परवीन बानू चुनाव जीत गए। धर्मेंद्र सलूंबर पालिका की निवर्तमान चेयरमैन राजेश्वरी शर्मा के पति हैं। परवीन बानू के पति अंसार अहमद पिछले बोर्ड में पार्षद थे।

और कांग्रेस ने इसलिए जीती

  • भाजपा में टिकट वितरण से उपजे असंताेष से पहले ही दिन से वाेट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसकने लगा।
  • भाजपा में अंतर्कलह हाेने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता अतिउत्साह में नहीं रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी काे पकड़ा।
  • दिखते हुए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे और जनसंपर्क पर ध्यान दिया।
  • वार्ड परिसीमन का भी लाभ मिला।

भास्कर नॉलेज : 1955 में बनी थी सलूंबर नगर पालिका
1955 में बनी थी सलूंबर नगर पालिका। तब तीन-तीन साल का बोर्ड बनता था। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती थी और इनका ही बोर्ड बनता था। 1990 से पांच साल का बोर्ड बनने लगे। तब से लगातार भाजपा का ही बोर्ड बन रहा था। अब सन् 2021 यानी 66 (2021-1955) साल में पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा।

सलूंबर में भाजपा इसलिए हारी

  • अंतिम समय में टिकट कटने की नाराजगी और वितरण से असंताेष। दाे मजबूत बागियाें और निर्दलीयों की ताकत काे नजर अंदाज किया।
  • पार्टी ने बहुत देर से डेमेज कंट्रोल का प्रयास किया। नेता इसके बावजूद अतिउत्साह में रहे।
  • जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी काे लेकर कार्यकर्ता सड़काें पर उतरे, पुतला फूंका, लेकिन पार्टी आहट समझ नहीं पाई।
  • बाहरी कार्यकर्ता जनसंपर्क में लगे रहे, लेकिन नाराजगी के चलते स्थानीय कार्यकर्ता घराें में रहे।

भींडर : भींडर में तमाम अटकलों के बावजूद वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर की जनता सेना ने भाजपा-कांग्रेस काे फिर पछाड़ दिया। जनता सेना के 13, कांग्रेस के 10 और भाजपा के दो ही पार्षद चुनाव जीत सके।

फतहनगर : फतहनगर में भी भाजपा समय पर नहीं चेतती ताे यहां भी बोर्ड उसके हाथ से निकल सकता था। यहां भाजपा काे कांग्रेस से सिर्फ तीन सीटें ही ज्यादा मिली हैं। भाजपा के 14 और कांग्रेस के 11 पार्षद विजयी हुए। निवर्तमान अध्यक्ष राजेश चपलोत एक वाेट से हार गए।

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