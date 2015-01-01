पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पंचायती राज चुनाव:भाजपा पीएम मोदी तो कांग्रेस गहलोत के नाम पर मतदाताओं को लुभा रही

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हाेने के बाद गुरूवार काे प्रचार अभियान शुरू हाे गया है। भाजपा नेता माेदी सरकार की उपलब्धियों ताे कांग्रेस नेता गहलाेत सरकार के करवाए गए जनहित के कार्याेें काे आधार बनाकर वाेट की अपील करते नजर आए। उदयपुर शहर विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सायरा और गोगुंदा में सम्मेलन में माेदी सरकारी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बिजली बिल में बढ़ाेतरी सहित जनविरोधी कदम उठाने के आराेप लगाए।

सांसद अर्जुन मीणा, देहात अध्यक्ष भंवरसिंह पंवार, विधायक प्रताप भील भी माैजूद थे। कटारिया शुक्रवार काे फलासिया और झाड़ाेल मेें सम्मेलन काे संबाेधित करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने संभाग दाैरे की शुरूआत कर दी है। इधर कांग्रेस के निवृतमान देहात अध्यक्ष लालसिंह झाला के नेतृत्व में गाेगुंदा, पड़ावली खुर्द, जसवंतगढ़, सेमड़ अाैर देवला मेें सम्मेलन हुए। झाला ने कहा िक गहलाेत सरकार हमेशा लोगों के लिए साेचती है। काेराेना संकट आया तब भी गहलाेत सरकार ने जनता काे अकेला नहीं छाेड़ा। पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, प्रभारी गाैरव प्रताप, नारायण पालीवाल, अभिमन्यु सिंह झाला अाैर हिमांशु चाैधरी भी माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें