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आमने-सामने:राम मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों को लूट रहे भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ता

उदयपुर3 घंटे पहले
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  • जो लाेग राम को काल्पनिक बताते रहे वे अब उनके लिए एक-एक रुपया इकट्‌ठा
  • अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह

अयाेध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के मुद्दे पर अब छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी भी आमने सामने हो गए हैं। एनएसयूआई ने बुधवार को सुविवि से “एक रुपया राम के नाम’ अभियान की शुुरुआत करते हुए भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर राम मंदिर के नाम पर लूट मचाने के आरोप लगाए।

इस पर एबीवीपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अब तक जो लोग राम को काल्पनिक बताते रहे हैं वे अब उनके नाम पर एक-एक रुपया मांग रहे हैं। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी ने बुधवार को मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के अभियान की सुविवि से शुरुआत की। एनएसयूआई यह अभियान आगामी 15 दिन तक चलाएगी।

चौधरी का कहना है कि भगवान श्रीराम पैसों के नहीं, बल्कि श्रद्धा के भूखे हैं। वे किसी वर्ग विशेष या समुदाय के ना होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष के हैं। इस पर सुविवि में एबीवीपी के केंद्रीय छात्रसंघ अध्यक्ष निखिलराज सिंह राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ता हमेशा ही राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।

एनएसयूआई के सभी आरोप निराधार हैं। वहीं छात्रसंघ अध्यक्ष चिराग का कहना है कि अभियान से यह संदेश देने की कोशिश की है कि भगवान के लिए 1 रुपए खर्च करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1 लाख खर्च करने वाला है।

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